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Del 21 al 26 de abril de 2026, el Salón del Mueble regresa a Fiera Milano Rho con una edición que no solo reafirma su escala, sino que profundiza en su condición más relevante: la de ser una infraestructura cultural en permanente transformación.

Con más de 1900 expositores —casi el 40 % internacionales—, 169.000 metros cuadrados completamente ocupados y la participación de cientos de nuevas marcas, este evento confirma su capacidad para condensar en un solo lugar las tendencias, búsquedas y proyecciones del diseño contemporáneo.

Llega el Salón del Mueble de Milán 2026: un lenguaje entre cultura y emoción

El regreso de las bienales marca uno de los puntos clave. EuroCucina 2026, junto a FTK – Technology For the Kitchen, y la Exposición Internacional de Baños 2026, reafirman la importancia de estos espacios como plataformas de investigación aplicada, donde la innovación técnica dialoga con las transformaciones culturales del habitar.

A esto se suma SaloneSatellite 2026, que continúa apostando por las nuevas generaciones, integrando a más de 700 diseñadores emergentes en una conversación global.

Llega el Salón del Mueble de Milán 2026: un lenguaje entre cultura y emoción

Lo nuevo en el Salón del Mueble de Milán

Además, el Salón del Mueble propone nuevas formas de observar y explorar el diseño. La introducción de plataformas como Salone Raritas abre un territorio intermedio entre lo único y lo reproducible. Curada por Annalisa Rosso y diseñada por Formafantasma, esta sección plantea una pregunta clave: ¿Cómo se redefine el valor en un contexto donde la singularidad vuelve a adquirir protagonismo?

En paralelo, la instalación Aurea, concebida por Maison Numéro 20, despliega una ficción arquitectónica que transforma el diseño en relato. Un hotel imaginario que no busca representar la realidad, sino amplificarla, explorando la dimensión emocional del espacio a través de la escenografía, la luz y la atmósfera.

Por otro lado, esta edición también anticipa el futuro. La mirada se proyecta hacia 2027 con el desarrollo de Salone Contract, cuyo plan maestro ha sido confiado a Rem Koolhaas y David Gianotten, desde OMA. Se trata de una expansión del ecosistema del Salone hacia una dimensión que integra arquitectura, industria y experiencia en una escala más compleja.

En este contexto, la sostenibilidad deja de ser un discurso para convertirse en una práctica concreta. El diseño se piensa como un sistema circular, donde materiales, procesos y cadenas de suministro se integran desde el origen. No se trata solo de reducir impacto, sino de redefinir el modo en que los objetos existen en el mundo.

La narrativa de esta edición se condensa en “A Matter of Salone”, una campaña que propone entender el diseño como un proceso de transformación: de la materia en significado. Concebida por Motel409 junto a una constelación de fotógrafos y diseñadores, la campaña desplaza el foco del objeto hacia lo que lo hace relevante.

Milán no solo vuelve a ser el escenario del diseño global. Se reafirma como su laboratorio donde las ideas se ponen a prueba y donde el diseño deja de ser una respuesta para convertirse en una pregunta abierta.