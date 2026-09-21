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El diseñador Sami Savatlı, de Estambul, Turquía, es quien desarrollo LOVE, una colección de diseño coleccionable de dos piezas que comprende la silla LOVE y la mesa auxiliar LOVE, es presentada por ARKOBJECT en Estambul.

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

Concebida en la intersección del diseño y la escultura, la colección explora cómo los objetos funcionales pueden ir más allá de su utilidad y adquirir la presencia y la autonomía de las obras escultóricas.

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

Desarrolladas a través de formas fluidas y continuas, ambas piezas reinterpretan tipologías de mobiliario tradicionales mediante un lenguaje estructural en el que las líneas se extienden, se ramifican y se reconectan. Las formas resultantes conservan su función a la vez que establecen una identidad espacial propia.

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

Estas piezas, fundidas en aluminio y acabadas individualmente a mano, conservan sutiles variaciones en la superficie y la textura, propias de su material. Lejos de ocultar las huellas del proceso de fabricación, estas variaciones se preservan, otorgando a cada pieza un carácter único.

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

En la silla LOVE, por ejemplo, el contorno de un corazón emerge de la propia estructura en lugar de ser un simple motivo decorativo. El respaldo asimétrico oscila entre la línea y el volumen, permitiendo que este símbolo familiar se integre en la estructura y la silueta del objeto.

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

Por otro lado, en la mesa auxiliar LOVE traslada el mismo lenguaje formal a una escala diferente, creando una clara relación entre las dos piezas a través del movimiento, el material y la forma.

Una colección de piezas funcionales donde el amor se transforma en forma y estructura

Situada entre el diseño coleccionable y la escultura, LOVE conserva la función de mobiliario a la vez que establece una presencia autónoma en el espacio. La colección está concebida para interactuar no solo con el cuerpo que la recibe, sino también con la arquitectura y la atmósfera que la rodean.