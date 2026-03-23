En Palm, una residencia privada en Beverly Hills, Estados Unidos, en la que la firma Daniel Joseph Chenin crea un interior que transita sin problemas entre animadas reuniones sociales y tranquilos momentos de retiro, combinando estructura con fluidez y sofisticación con calidez.

Esta residencia transforma el lujo y el color en experiencia emocional

En el corazón del hogar, la sala de estar está diseñada para el entretenimiento sin esfuerzo. Una chimenea revestida de piedra es el elemento central, complementada por una pintura acrílica sobre lienzo de Jeff Peters Además, hay una barra trasera a medida que actúa como un componente arquitectónico intencional, integrado en el diseño.

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Muebles esculturales, sillones giratorios de Axis Furniture, sofás a medida de Bright Chair Company y mesas de centro de Jean De Merry, crean un juego rítmico entre suavidad y estructura. Una alfombra de Scott Group refuerza este diálogo, con su sutil patrón de cuadrícula que evoca los elementos circundantes.

Más allá, los comedores se despliegan con una narrativa centrada en los materiales. Una mesa redonda de Randolph & Hein, combinada con sillas Minotti Fil Noir, ofrece un ambiente íntimo y refinado, mientras que el comedor formal presenta un estilo más audaz.

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En esta vivienda, una imponente mesa de comedor de madera, enmarcada por sillas Minotti Mills tapizadas en terciopelo verde chartreuse, se asienta sobre un reposapiés de bronce hecho a medida. En lo alto, la lámpara de araña Luna Kaleido de Gabriel Scott aporta un elemento escultórico, rompiendo con la formalidad mediante una elegancia fluida.

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Detalles del diseño de la residencia

La planta baja se transforma en un refugio íntimo, diseñado para reuniones nocturnas y proyecciones de películas. En este espacio, una paleta compuesta de tonos profundos, texturas superpuestas e iluminación dramática marca la pauta.

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Otra decisión acertada es el uso de una alfombra personalizada con estampado de piedra que reproduce las vetas de los paneles de pared de ónix retroiluminados, mientras que los lujosos asientos de Allan Knight, Linteloo, Una Malan y José Martínez Medina crean un ambiente rico y sofisticado. Asimismo mesas bajas y esculturales de piedra, madera y metal salpican el espacio, acompañan el ambiente generando equilibrio.

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En el centro, una chimenea lineal se integra en una pared de madera oscura, coronada por una serigrafía de Andy Warhol. El contraste entre su estética audaz y pop art y el ambiente sensual aporta un toque de irreverencia lúdica. A diferencia de los espacios de entretenimiento estructurados y simétricos de arriba, este nivel abraza la asimetría, creando una atmósfera más relajada, propia de un salón.

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Mientras que los niveles inferiores invitan a la conexión, la planta superior está diseñada para la relajación. La suite principal es un ejemplo de materiales serenos: detalles tapizados en las paredes, una cama de Holly Hunt y una chimenea de piedra negra crean un ambiente tranquilo. Una pintura de François Bonnel, con sus suaves curvas y transiciones tonales, realza la atmósfera de retiro del espacio, reforzando el equilibrio de la casa entre refinamiento y comodidad.

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Palm, una viva expresión de equilibrio, es más que una residencia elegantemente decorada: es un estudio de contrastes. Luz y sombra, estructura y fluidez, grandeza e intimidad coexisten en una composición que eleva la vida moderna. Daniel Joseph Chenin ha creado un hogar envolvente, intencional y profundamente conectado con los ritmos de sus habitantes.