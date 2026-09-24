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Hay objetos que más allá de su utilidad, están hechos para contar historias. Esa mirada sobre el hogar estuvo presente en EVA Home & Decor, el espacio de Feria EVA dedicado al diseño, la decoración y las nuevas maneras de entender los interiores.

El encuentro hizo parte de Feria EVA Love Edition 2026 | The Grand Season, realizada durante dos fines de semana de septiembre y articulada alrededor de un circuito que conectó el Parque de la 93 con el Pabellón 94. En total, la feria reunió más de 520 emprendimientos en diferentes categorías.

Dentro de ese amplio recorrido, EVA Home & Decor propuso mirar con atención aquello que acompaña la vida cotidiana. Muebles, objetos, piezas decorativas y propuestas para el hogar construyeron un espacio donde el diseño colombiano se encontró con visitantes interesados en descubrir nuevas marcas y llevar a sus espacios algo más que un elemento decorativo.

EVA Home & Decor: un espacio para descubrir el diseño

En esta quinta edición, EVA Home & Decor reunió propuestas diversas alrededor del mobiliario, la decoración y el interiorismo. El pabellón se consolidó como uno de los puntos especializados del circuito de EVA y puso en primer plano una selección de marcas vinculadas con el universo del hogar.

Así se vivió Feria EVA: un recorrido por las piezas, los objetos y el diseño colombiano

Asimismo, la experiencia estuvo marcada por la posibilidad de recorrer, observar y descubrir. Cada propuesta planteó una aproximación diferente al espacio doméstico, por ejemplo, desde piezas concebidas para acompañar rutinas cotidianas hasta objetos capaces de aportar carácter a un ambiente.

Por otro lado, este pabellón también funcionó como una muestra de la diversidad que existe actualmente alrededor del diseño colombiano. Materiales, formas, texturas y lenguajes distintos convivieron en un mismo escenario, demostrando que no existe una única manera de construir identidad dentro de un espacio.

Así se vivió Feria EVA: un recorrido por las piezas, los objetos y el diseño colombiano

El concepto The Grand Season, inspiración de esta edición de EVA, llevó la idea del amor hacia diferentes formas de vínculo: con las personas, los lugares, las ideas, las marcas y también con aquellos objetos que terminan formando parte de la vida cotidiana.