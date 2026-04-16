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El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

El pabellón de Home & Decor de la Feria EVA se posiciona como un referente para marcas que entienden el diseño en su conjunto.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Feria EVA

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Revista Axxis
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En el marco de su cuarta edición, la Feria EVA consolida su apuesta por el diseño con la continuidad de su pabellón Home & Decor, un espacio dedicado a reunir lo más destacado en decoración, interiorismo y estilo de vida. Este lugar se proyecta como un escenario donde la estética, la identidad de marca y la experiencia del visitante dialogan de manera coherente.

El pabellón home & decor de la feria eva invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño
El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

En dos fines de semana, del 30 de abril al 3 de mayo y del 7 al 10 de mayo, la iniciativa busca convocar marcas con propuestas auténticas, conectando con un público cada vez más interesado en la calidad y el valor de los objetos. En ese sentido, el pabellón funciona como una plataforma de visibilización estratégica.

El pabellón home & decor de la feria eva invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño
El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

“Home & Decor reafirma su lugar como uno de los espacios más relevantes, con una curaduría que destaca lo mejor del diseño contemporáneo y la innovación local, y que apuesta además por una experiencia más inmersiva, que inspire nuevas formas de habitar el hogar”, comenta Ana María Gómez, directora de la Feria EVA. 

El pabellón home & decor de la feria eva invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño
El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

Adicionalmente, este encuentro responde a la visión de construir un lugar donde el diseño se viva por medio de la interacción, el descubrimiento y la conexión. “El pabellón impulsa el crecimiento de las marcas al darles visibilidad frente a un público alineado con su propuesta”, agrega Gómez.

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El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

Al mismo tiempo, se plantea como una oportunidad que trasciende lo comercial al reunir distintas categorías del hogar, como arte, decoración, mesa, lencería de cama, electrodomésticos, aromas y mobiliario. Es un recorrido enfocado en la inspiración, la interacción y el descubrimiento.

Las novedades de Home & Decor en Feria EVA

A lo largo de sus ediciones, EVA ha reunido tanto marcas emergentes como nombres consolidados, generando un ecosistema diverso que enriquece la vivencia del público y posiciona el evento como un referente del circuito creativo. 

El pabellón home & decor de la feria eva invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño
El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

Para esta edición, Home & Decor alcanza 84 marcas, número que refleja su crecimiento y proyección. La curaduría integra firmas como Tu Mesa Home, Kodaz Carpet, Bronnuti, Haven & Hush y Art Tree, reconocidas por su innovación, junto a aliados estratégicos como Kare, Ninja, Konker y Tefal, y el acompañamiento de AXXIS como medio aliado, fortaleciendo de esta manera su lugar dentro del ecosistema del diseño contemporáneo.

El pabellón home & decor de la feria eva invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño
El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

Así, Home & Decor es un espacio que se ha posicionado con fuerza dentro de la feria, transformándose en una ocasión única para las firmas que buscan integrarse a un entorno selecto y generar vínculos significativos.

El pabellón home & decor de la feria eva invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño
El pabellón Home & Decor de la Feria EVA invita a descubrir nuevas maneras de vivir el diseño

“La experiencia que propone ha generado alta recordación entre los visitantes, así como la fidelización de marcas que regresan edición tras edición, considerándolo como un escenario clave para el posicionamiento dentro del sector”, concluye Gómez. En la Feria EVA, el diseño es un punto de encuentro entre creatividad, mercado y cultura.

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