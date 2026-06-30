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Con el objetivo claro de convertirse en un ecosistema de diseño sólido, la plataforma Vassar da un gran paso en su décima edición. En el año 2026, la marca abre un nuevo capítulo en su historia, afirmándose como uno de los escenarios más relevantes para el emprendimiento local en Colombia. La marca anuncia una transformación estructural que amplía su visión y modifica su propuesta original: nace Vassar Festival de Creadores.

De feria a festival: así será la décima edición de Vassar

Esta nueva etapa convierte a la marca en una plataforma cultural y de experiencias donde el diseño, el emprendimiento, la gastronomía, la música y la creatividad se encuentran en un mismo lugar. Se trata de un festival pensado para conectar al espectador no solo con productos terminados, sino con las historias, las metodologías de taller y las razones que hay detrás de cada autor.

Esta evolución coincide con un momento emblemático para el proyecto: la celebración de su décima edición en Bogotá. Se celebrará del 1 al 5 de julio en el Parque El Country.

Un punto de inflexión para Vassar Festival de Creadores

Más que una versión conmemorativa, este momento representa un punto de inflexión. A lo largo de su trayectoria, la plataforma ha reunido a más de 3.492 emprendedores, generado más de 17.100 empleos directos e indirectos, e impulsado ventas acumuladas superiores a los 144 mil millones de pesos.

Como parte de esta renovación, se presenta la campaña conceptual ‘Hecho por’, una narrativa que pone el foco en los detonantes de cada firma. La premisa parte de una idea profundamente humana: todo lo que se crea empieza por algo; una intuición, una búsqueda o una decisión que hizo posible que alguien se atreviera a empezar.

De feria a festival: así será la décima edición de Vassar

Esta transformación se verá reflejada en la experiencia física del evento. Con un nuevo layout diseñado para sorprender, Vassar replantea los recorridos de los pabellones y de la zona verde para ofrecer una espacialidad inmersiva y dinámica.

Entre las novedades se destaca un escenario 360 en la zona verde, concebido como el corazón del encuentro, además de nuevos espacios experienciales dentro de los pabellones como librerías, cafés y talleres interactivos, creados para convertir cada recorrido en un momento memorable.

“Cumplir diez ediciones nos llevó a mirar hacia atrás y entender todo lo que Vassar ha construido, pero también a preguntarnos qué queríamos ser hacia adelante. Así nace Festival de Creadores: una evolución que mantiene nuestra esencia de impulsar el talento local, pero amplía la conversación hacia las historias, los procesos y las razones que hacen posible cada creación”, afirma María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar.

De feria a festival: así será la décima edición de Vassar

Además, Vassar inicia una etapa de crecimiento que busca fortalecer su presencia en nuevas ciudades y conectarse con otros ecosistemas creativos del país. La elección de estos nuevos lugares responde a la relevancia de su escena cultural, de diseño y emprendimiento, y marca el comienzo de una visión más nómada y de mayor alcance para la marca.

Con esta evolución, Vassar celebra su décima edición y también reafirma su intención de seguir construyendo un espacio donde el emprendimiento, el diseño, la gastronomía, la música y las industrias creativas se encuentren alrededor de las historias que dan origen a cada creación.

Más información en www.feriavassar.com