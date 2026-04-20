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La industria del procesamiento de la madera y la fabricación del mueble atraviesa un momento de transformación. La incorporación de nuevas tecnologías, la presión por adoptar modelos sostenibles y la necesidad de optimizar procesos productivos están redefiniendo la manera en que operan las empresas del sector. En este contexto, interzum bogota 2026 se posiciona como un escenario clave para entender estos cambios y traducirlos en oportunidades concretas.

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

Del 12 al 15 de mayo, Corferias reunirá a más de 200 empresas expositoras en una edición que articula la oferta de materiales, insumos, maquinaria, herrajes, textiles técnicos y soluciones para la producción industrial y la fabricación a medida. La feria hace parte de la red global interzum —con presencia en Alemania, China, Italia, Indonesia y Japón— y es la única edición en América Latina y el Caribe, una región con creciente potencial productivo y comercial.

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

Más allá de su escala, uno de los principales aportes de interzum bogota está en su capacidad de conectar a la industria local con dinámicas globales. “Esta feria es una puerta para que el mercado regional se conecte con la red interzum, acceda a nuevas tecnologías y genere conversaciones de negocio en un escenario más amplio”, afirma Angélica Garzón, Project Manager de Koelnmesse, socio internacional del evento.

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

La muestra comercial es el núcleo de la feria y está pensada como un recorrido técnico y comparativo. En un mismo espacio, los visitantes pueden evaluar proveedores, identificar soluciones para optimizar procesos, conocer desarrollos recientes en maquinaria y materiales, y contrastar alternativas según sus necesidades productivas. Esta aproximación práctica responde a una industria que exige decisiones cada vez más informadas.

Lo nuevo para este año de interzum bogota

Bajo el concepto “Raíces del futuro: profesionalización, diseño y tecnología para una industria con propósito”, la edición 2026 pone el foco en temas como sostenibilidad, economía circular e innovación tecnológica. Estos ejes se desarrollan no solo desde la exhibición de productos, sino también a través de una agenda académica y de experiencias complementarias.

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

Las Smart Talks, lideradas por ACAI (Asociación Colombiana de Arquitectura Interior), proponen conversaciones orientadas a la aplicación real de tendencias en proyectos de arquitectura y diseño, mientras que los Wood Talks —con el respaldo de FEDEMADERAS— abordan la cadena productiva de la madera desde el recurso forestal hasta su transformación industrial, con énfasis en el uso responsable y la trazabilidad.

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

A esto se suma el Centro de Creación e Innovación (CCI), desarrollado junto al SENA, que funciona como un espacio de aprendizaje práctico donde se ponen en funcionamiento procesos, tecnologías y técnicas de fabricación. La feria se complementa con una Rueda de Negocios —apoyada por ProColombia, WWF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible—, así como con zonas dedicadas a construcción sostenible e inspiración, que amplían la mirada sobre el sector.

“Buscamos que cada visita sea productiva, que los asistentes encuentren soluciones aplicables y generen conexiones reales”, señala Ana Garibello, jefe de proyecto en Corferias.

Bogotá se prepara para el encuentro clave de la industria del mueble y la madera

En conjunto, interzum bogota 2026 propone una lectura actualizada de la industria: un espacio donde convergen producción, innovación y mercado, y donde las transformaciones del sector dejan de ser tendencia para convertirse en herramientas concretas de desarrollo.

Las empresas interesadas en participar como expositoras, así como los profesionales y visitantes que quieran conocer más sobre la feria, pueden encontrar información detallada sobre los componentes, oportunidades de participación y novedades de interzum bogota 2026 haciendo clic aquí.