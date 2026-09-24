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La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne cerró su edición 2026 consolidando su posición como la plataforma de especificación y curaduría de diseño más relevante de la región. Con una asistencia de 18.522 visitantes en el recinto de Plaza Mayor y un alcance total que superó los 22.800 participantes al sumar las dinámicas satélite en la ciudad, el certamen dio muestras de un salto cualitativo evidente tanto en la puesta en escena como en la complejidad de las propuestas exhibidas.

Así fue La Feria de Diseño 2026: una edición que redefine el nivel de la industria en la región

La muestra comercial reunió a más de 285 marcas distribuida en cuatro pabellones, abarcando categorías fundamentales para el ejercicio profesional como mobiliario residencial, iluminación técnica, superficies, equipamiento outdoor, soluciones para el sector contract y sistemas de trabajo. Entre los exponentes internacionales de alto perfil destacaron firmas como Porcelanosa, Cosentino, Vondom, Humanscale, Point, HIGOLD, LAMP y Wever & Ducré, las cuales compartieron escenario con una selección de la industria y el diseño nacional encabezada por Verdi, MUMA, Altek, Nuvant, Hunter Douglas e IKEA.

Así fue La Feria de Diseño 2026: una edición que redefine el nivel de la industria en la región

Esta evolución en el lenguaje de los estands y en la especificación de los lanzamientos refleja una industria local con mayor ambición técnica y conceptual. «En esta edición la gente percibió que la feria subió el nivel. Se vio en la manera en que las marcas colombianas asumieron sus espacios, en la calidad de los montajes, los lanzamientos y las experiencias. Para nosotros, ese salto habla de una industria nacional más madura, preparada y ambiciosa», señaló Eddy Karmona, cofundador del evento.

Así fue La Feria de Diseño 2026: una edición que redefine el nivel de la industria en la región

En el frente académico y de pensamiento, las Charlas Perpetuas y los Talks EIA reunieron a 3.982 asistentes frente a más de 60 conferencistas de 14 países. La agenda contó con figuras de la arquitectura y el diseño global como Humberto Campana, Felipe Pantone, Cazú Zegers, Stefano Giovannoni, Mauricio Rocha, Juan Montoya, Giancarlo Mazzanti y Adriana Hoyos, abordando discusiones sobre sostenibilidad, materialidad, inteligencia artificial aplicada al proyecto y la evolución de las tipologías para el sector hospitality.

La cuota italiana

En el marco de esta muestra internacional, el diseño Made in Italy tuvo un papel protagónico a través del estand de la Italian Trade Agency de Bogotá, realizado en colaboración con la Embajada de Italia en Colombia.

Así fue La Feria de Diseño 2026: una edición que redefine el nivel de la industria en la región

Este espacio reunió la maestría, la innovación y la elegancia técnica de diez marcas emblemáticas de la industria italiana, consolidando a la feria como un punto de encuentro fundamental para la especificación de alto nivel.

Así fue La Feria de Diseño 2026: una edición que redefine el nivel de la industria en la región

Esta cuidadosa selección de piezas puso en evidencia cómo el lenguaje del diseño italiano trasciende las tendencias pasajeras para apostarle a la durabilidad y a la permanencia en el tiempo. Un conjunto de propuestas pensado para transformar la experiencia de habitar los espacios a través de la materialidad y el detalle, cuya experiencia completa y recorrido en video se pueden explorar a través de las plataformas digitales de AXXIS.