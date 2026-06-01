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El primer semestre del año marca el lanzamiento de los nuevos modelos de relojes de Rolex. Innovación, tecnología, rendimiento, estilo y, claro está, diseño son solo algunas de las características de sus novedades.

Entre ellas sobresale el Oyster Perpetual 41, que la firma describe como “un homenaje a la esencia misma del tiempo” y con el que celebran cien años de la caja Oyster, la primera carcasa hermética de reloj de pulsera en el mundo, que protege del agua, el polvo y la humedad.

El Oyster Perpetual 41 celebra los 100 años de Oyster, la primera caja hermética en el mundo para un reloj de pulsera.

Oyster Perpetual 41

Su configuración expresa fuerza, sencillez y elegancia. Con motivo de la celebración del centenario del modelo, la corona de cuerda está adornada con el número 100, que aparece en relieve. Así mismo, “en la esfera pizarra figura la mención ‘100 years’ en la posición de las seis horas, lugar habitualmente ocupado por la inscripción ‘Swiss Made’”, explican.

Oyster Perpetual 41.

Disponible en versión Rolesor amarillo —que consiste en la combinación de acero Oystersteel y oro de 18 quilates—, el Oyster Perpetual 41 tiene un detalle: en la minutería, cada intervalo de cinco minutos está marcado por un cuadrado verde, y el nombre Rolex está en ese mismo tono, emblemático de la marca.

Datejust 41

El Datejust 41 es otro de sus lanzamientos. La configuración estética de esta nueva versión permite que la claridad de la ventana de la fecha se acentúe gracias al contraste con el contorno sombreado de la esfera, “como una invitación irrechazable a mirar con nuevos ojos este emblemático reloj”.

Datejust 41.

En su diseño se combinan algunas de las características más distintivas de la marca: el bisel estriado, el color verde, la robustez del acero y el precioso oro blanco. La tonalidad de su nueva esfera se obtiene fijando laca verde y, a continuación, como en todas las esferas sombreadas, se crea el degradado del color pulverizando laca negra en forma concéntrica.

La esfera del nuevo Datejust 41 es completamente lacada, algo que no se veía desde el regreso de las sombreadas al catálogo de la marca en 2019.

Cosmograph Daytona

Para cerrar, el Cosmograph Daytona propone una configuración exclusiva en versión Rolesium, combinación de acero Oystersteel y platino.

En el Cosmograph Daytona los números en el bisel están en dirección horizontal, rememorando su primer diseño.

Al fusionar el savoir-faire tradicional y la tecnología avanzada, este reloj mezcla la luminosidad de una esfera esmaltada blanca con el efecto metálico de un bisel Cerachrom antracita de cerámica rica en tungsteno, bordeada por un ribete de platino.

Cosmograph Daytona.

Su escala taquimétrica —la numeración en el bisel— se presenta en forma horizontal, lo que recuerda el diseño del primer Cosmograph Daytona.

Cosmograph Daytona.

Estos números “suspendidos” están grabados en una fuente contemporánea, en tanto que el movimiento del reloj se revela a través de un fondo con cristal de zafiro, fijado mediante un anillo de platino. Más que novedades aisladas, los siete lanzamientos de la compañía suiza revelan su capacidad de evolucionar, sin romper con su ADN.