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Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad

La marca colombiana Gud presenta una colección junto a Agatha Ruiz de la Prada que traduce el universo visual de la diseñadora española en piezas de mobiliario y objetos decorativos llenos de color, identidad y optimismo.
  • Autor:
  • Natalia Pedraza Salamanca, periodista de AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Gud

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Color, imaginación y alegría son el punto de partida de la alianza entre la marca Gud y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. La colección parte de la idea de entender el diseño como una experiencia emocional capaz de transformar la relación cotidiana con los objetos.

Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad
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Bajo esa premisa, la colaboración reúne el espíritu joven y cercano de Gud con el universo visual vibrante que ha definido durante décadas el trabajo de Agatha Ruiz de la Prada, una de las figuras más reconocibles del diseño español.

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Los objetos de la colección

Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad
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Las piezas que componen la colección, trasladan el imaginario gráfico de la diseñadora al contexto material y productivo de Gud. La serie incluye una línea de puffs en distintas alturas y una familia de floreros que reinterpretan algunas de las formas icónicas asociadas a la trayectoria de Agatha Ruiz de la Prada. Corazones, geometrías expresivas y una paleta cromática intensa aparecen aquí traducidos en piezas funcionales que buscan integrarse a la vida diaria desde una aproximación optimista y accesible.

Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad
Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad

La colaboración también revela una coincidencia conceptual entre ambas marcas. Tanto Gud como Agatha Ruiz de la Prada entienden el diseño como un lenguaje cercano a las personas, alejado de la solemnidad y profundamente conectado con la emoción.

Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad
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En las piezas, el color no aparece únicamente como un recurso decorativo, sino como una herramienta capaz de activar estados de ánimo, construir identidad y generar vínculos afectivos con el espacio.

Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad
Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad

Con sede en Medellín, Gud ha construido una propuesta enfocada en mobiliario contemporáneo pensado para la cotidianidad: objetos simples, funcionales y coloridos que acercan el diseño a nuevas audiencias. Esa visión dialoga de manera natural con la obra de Agatha Ruiz de la Prada, cuyo trabajo ha convertido la creatividad, el optimismo y la libertad formal en una firma reconocible a nivel internacional.

Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad
Una colección de objetos que celebra la alegría y la creatividad

En esencia, Gud x Agatha Ruiz de la Prada funciona como una celebración del diseño entendido como lenguaje universal. Una colección donde las formas, los colores y la imaginación permiten conectar geografías distintas a través de objetos que apuestan por algo cada vez más necesario en el diseño actual: la capacidad de transmitir alegría.

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