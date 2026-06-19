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El sello ‘made in Italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación

Ambientes armónicos, sofisticados y coherentes: esa es la promesa de valor de la compañía italiana Poliform, que regresa al mercado nacional.
  • Autor:
  • Revista Axxis
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  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Poliform / Productos Arquitectónicos

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La marca italiana Poliform, reconocida internacionalmente por su estilo atemporal, precisión constructiva y visión integral del habitar, abre un nuevo capítulo en el país al unirse este año al portafolio de la firma colombiana Productos Arquitectónicos. “Esta incorporación fortalece la visión de la compañía de seguir conectando el mercado nacional con algunas de las firmas más influyentes del diseño contemporáneo en el mundo”, comentan desde la empresa.

El sello ‘made in italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación
El sello ‘made in Italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación

Poliform es una de las firmas más representativas del mobiliario italiano de alta gama. Su propuesta se caracteriza “por crear espacios donde la arquitectura, el diseño y la funcionalidad conviven de manera armónica, dando vida a ambientes sofisticados y coherentes en cada detalle”, agregan.

El sello ‘made in italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación
El sello ‘made in Italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación

La marca italiana ha desarrollado un ecosistema completo alrededor del hogar, integrando líneas de negocio como cocinas, sistemas de almacenamiento, vestieres y mobiliario, junto a soluciones contract para proyectos residenciales, hoteleros y corporativos.

Sobre Poliform

“Uno de los grandes diferenciales de Poliform es su capacidad de entender el diseño desde una visión integral. Más que piezas independientes, plantea sistemas que dialogan entre sí, permitiendo construir espacios con continuidad estética, innovación y una materialidad cuidadosamente seleccionada”, señala un vocero de la empresa.

El sello ‘made in italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación
El sello ‘made in Italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación

Para posicionarse internacionalmente como un referente del diseño, Poliform hace colaboraciones de manera constante con reconocidos arquitectos y diseñadores, como el holandés Marcel Wanders o el colombiano Rodrigo Torres. Además, su sello made in Italy se expresa en la simplicidad, la proporción y la calidad de sus acabados.

El sello ‘made in italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación
El sello ‘made in Italy’ llega al país con una propuesta que llena de innovación

“El año 2026 marca el inicio de una nueva etapa para el diseño en Colombia: una propuesta en la que la sofisticación, la arquitectura y el estilo de vida contemporáneo convergen en una misma visión”, concluyen desde la compañía nacional.

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