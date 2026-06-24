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La manera en que habitamos los espacios influye directamente en nuestra calidad de vida. A partir de esta premisa nace Tahí Diseño, firma colombiana fundada por las hermanas María Claudia Ferrer, arquitecta interiorista y gestora cultural, y Thelma Ferrer, psicóloga de la salud y desarrolladora de productos. Juntas han encontrado en el descanso una oportunidad para crear experiencias que conciben el diseño como una herramienta para generar bienestar.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

Además de ser un estudio especializado en el diseño y la recuperación de espacios, así como en la creación de mobiliario y piezas artísticas, Tahí Diseño se ha consolidado como una marca experta en realizar dotación en ropa de cama para hoteles y hogares. Plumones, sábanas, duvet covers, toppers, almohadas, throws y mantas son desarrollados bajo una mirada integral, entendiendo que cada elemento tiene la capacidad de influir en el descanso, las emociones y la salud.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

Con más de siete años de trayectoria, la filosofía detrás de la marca parte de una convicción que hoy guía cada uno de sus proyectos: “Creemos que invertir en el descanso es invertir en bienestar”, dice Thelma, desarrolladora de producto de la firma. Desde esta mirada, la habitación deja de ser únicamente un lugar para dormir y se convierte en un refugio personal, donde el confort, la funcionalidad y la belleza trabajan en armonía.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

Sobre la propuesta de Tahí Diseño

El principal diferencial de Tahí Diseño radica en dar soluciones personalizadas que respondan a las necesidades reales de cada cliente. “Ofrecemos un servicio integral, que abarca desde la idea inicial y la conceptualización, hasta la gestión y la producción final”, afirma María Claudia, gerente general del estudio.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

Así mismo, antes de diseñar, el equipo se enfoca en comprender quién es la persona que habitará el espacio y cuáles son sus costumbres. “Nuestros productos se diseñan a partir de escuchar y entender las necesidades de cada cliente”, señala.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

A esto se suma el riguroso control de calidad, otro de los pilares de la firma. Todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, se desarrolla en sus talleres, una decisión que les permite supervisar cada detalle y garantizar acabados de alto nivel.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

Tahí Diseño ha construido una operación basada en mano de obra nacional, fortaleciendo una red de colaboradores que aportan experiencia, creatividad y conocimiento. “Todo nuestro talento humano es 100 % colombiano”, destaca.

La ‘recuperación de espacios’ es la especialidad de esta firma colombiana

La firma dirige su propuesta tanto a clientes residenciales como a hoteles boutique y temáticos, que buscan ofrecer experiencias memorables. Usuarios que valoran el diseño, la personalización y la capacidad de los espacios para generar emociones positivas. Tahí Diseño se especializa en crear sensaciones: ambientes serenos, acogedores y llenos de calma y placidez.

Para más información: www.tahidiseno.com.