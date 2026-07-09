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Desde el principio de las civilizaciones, hemos concebido la arquitectura como un arte o una disciplina que nos permite refugiarnos de la intemperie. Sin importar los usos que se les den a esos espacios, todos tienen algo en común: están hechos para ser habitados. ¿Para eso hay que estar vivos? La respuesta parece obvia, pero no es tan sencilla. Hay una comunidad antigua que vivió en el sur de Colombia y de la que sabemos muy poco, pero tenemos una certeza: construían para sus muertos.

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

En el alto de Segovia, el primero de cinco puntos elevados en el Parque Arqueológico Tierradentro, se ven colinas cubiertas por pasto recién cortado, formas curvas en el horizonte, interrumpidas de vez en cuando por los ángulos rectos de marquesinas sostenidas por columnas.

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

Estas estructuras cubren las entradas de cada hipogeo —“bóveda subterránea que se usaba en la antigüedad para conservar los cadáveres sin quemarlos”, define la RAE—. Pequeños hoyos en el suelo se van abriendo hacia abajo, en forma de escaleras, y conducen hacia estos misteriosos recintos en los que esta incógnita civilización enterraba a sus muertos hace 1.400 años, mientras al otro lado del Atlántico todavía existía el Imperio bizantino.

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

El Parque queda en la parte oriental del departamento del Cauca, en el sur del país, entre los municipios de Inzá y Páez. Su origen es curioso: cuando se creó, en 1945, no fue para recibir turistas y mostrar las maravillas arqueológicas de esta región de Colombia, sino para protegerlas de los saqueos.

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

Esto resultó en la conformación de un importante complejo con ocho sitios principales. Tres son edificios: el Museo Arqueológico, el Museo Etnográfico y la sede administrativa, que ocupan unas coloridas y recién remodeladas casas de estilo campesino, con balcones y jardines. Los otros cinco son los altos de Segovia, El Duende, El Tablón, San Andrés y El Aguacate.

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Sobre la arquitectura en el Parque Arqueológico Tierradentro

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

El Museo Etnográfico está dedicado a mostrar la vida de las comunidades después de la llegada de los españoles: sus tradiciones, música, gastronomía, viviendas y formas de vida. En otro edificio funciona el Museo Arqueológico, enfocado en el legado precolombino y los vestigios de la civilización que habitó la región.

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

“Antes de que llegaran los españoles, los hipogeos ya eran un misterio para la gente que vivía en este territorio, pertenecientes al pueblo nasa, principalmente. Sobre la civilización que los hizo todavía existen grandes incógnitas. No se sabe con certeza quiénes fueron, hacia dónde se desplazaron ni por qué desaparecieron; sin embargo, los vestigios permiten interpretar que se trataba de una cultura profundamente vinculada a los rituales de la muerte. Su legado demuestra que sabían de arquitectura y de arte. No tenemos nada que envidiarle a Egipto”, dice José Luis Chalco, arquitecto del municipio de Inzá.

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Dentro de estas cuevas artificiales, las escaleras son irregulares y obligan a bajar con cuidado, ayudándose de las manos en algunos casos. Dada la importancia de estos entierros, sorprende que se le permitiera al público estar casi dentro de los hipogeos, separados de su entrada en lo profundo solo por una baranda. Su complejidad arquitectónica y decorativa es evidente. En las bóvedas, aparecen columnas centrales, relieves y pinturas que muestran un trabajo técnico elaborado y preciso.

Tierradentro: un patrimonio colombiano que conserva los secretos de una civilización perdida

Desde el siglo XVII, Tierradentro ha estado habitado por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, cuya convivencia también ha generado tensiones y conflictos relacionados con el reconocimiento y la identidad territorial. “Aunque la situación ha mejorado con el tiempo, todavía persisten algunos roces derivados de esos procesos de reconocimiento”, cuenta Daniel Alejandro Chasqui Velasco, mediador del Parque Arqueológico Tierradentro.

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Aparte de estas fricciones, el departamento del Cauca históricamente ha sufrido con creces por cuenta del conflicto armado. En 1965, en el municipio de Inzá se registró la primera toma armada de las FARC. Es solo uno de los múltiples casos de violencia de esta parte del departamento, que ha afectado tanto el turismo como la vida cotidiana de las comunidades, en especial por el reclutamiento de jóvenes y menores de edad.

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“Frente a este panorama, entre otras estrategias, en el Parque Arqueológico Tierradentro se han impulsado espacios llamados Laboratorios de Mediación y Creación, orientados a acercar el patrimonio cultural a niños y jóvenes de las instituciones educativas. Con esta iniciativa se busca fortalecer el sentido de pertenencia hacia el territorio, enaltecer el tesoro que tenemos aquí y generar alternativas que alejen a las nuevas generaciones de los actores armados”, concluye Chasqui.