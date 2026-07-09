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El diseño está presente en aquello que elegimos para rodearnos: una pieza que acompaña el paso del tiempo, un mobiliario que transforma un exterior, una tecnología creada para el descanso o un espacio que invita a quedarse. Esta selección reúne historias donde la creatividad y la innovación encuentran nuevas formas de integrarse a la vida diaria.

Nuevos espacios para una mejor vida

“Llegamos a dar un nuevo aire”. Ese es el eslogan de la marca francesa Naterial, que aterriza en el mercado nacional con una sólida propuesta de mobiliario diseñado para resistir la intemperie. “Nos encargamos de organizar y decorar los exteriores —jardín, terraza, patio, porche…— para que las personas solo tengan que preocuparse por disfrutar al máximo”, comentan sus representantes.

Una selección de propuestas que conectan diseño, arquitectura y estilo de vida

Además, la sostenibilidad es uno de sus ejes principales; por ejemplo, la madera que utilizan es procedente de bosques certificados para la preservación de la biodiversidad y el respeto a la población local, y solo trabajan con proveedores que cumplen estrictos requisitos sociales para garantizar que en el proceso de fabricación de sus objetos se respeten la salud, la seguridad y la integridad de los empleados.

Un nuevo bistro-bar en el corazón del Parkway

En junio abrió sus puertas Frenchie, un nuevo wine bar ubicado en el corazón del Parkway (Bogotá), en la Calle 41 # 22-21, con una propuesta que pone en la misma mesa vinos, tragos y platos para compartir. Inspirado en la sensibilidad de los listening bars de París, este restaurante nace como un lugar para quedarse. Un espacio donde el vino, la música y la cocina conviven con naturalidad, sin rigidez y sin exceso de formalidad.

Una selección de propuestas que conectan diseño, arquitectura y estilo de vida

Su oferta reúne vinos naturales, vinos franceses y botellas con precios asequibles, junto a una carta corta y contundente pensada para acompañar la conversación y las noches en uno de los barrios con más vida de la capital colombiana. Su cocina está a cargo de Víctor Lanz, chef con experiencia en cocinas internacionales y actualmente al frente de Sauvage, restaurante ubicado en Quinta Camacho.

Este es el camino

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Para honrar el código del cazarrecompensas más querido de la galaxia, Citizen forjó esta pieza icónica con tecnología Eco-Drive de la colección Star Wars: un objeto oscuro, silencioso y con alma de Beskar —conocido también como hierro mandaloriano, un metal ficticio del universo de la saga de películas creadas por George Lucas—, pensado para quienes entienden que el tiempo —como el camino— se mide en decisiones. Al final, los verdaderos mandalorianos no presumen su armadura, la llevan puesta. Disponible en Kevin’s Joyeros.

El poder del diseño

¿Puede un lavamanos inspirar una emoción? ¿Puede una grifería convertirse en una pieza de contemplación? ¿Puede un sanitario generar confort y bienestar? Con estas preguntas como punto de partida, la compañía Corona presentó Habitart, una experiencia inmersiva que celebraba sus 145 años de historia y proponía una nueva forma de entender los espacios que habitamos.

Una selección de propuestas que conectan diseño, arquitectura y estilo de vida

Por medio de esta iniciativa, que se realizó en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), se invitó a los espectadores a descubrir de qué manera elementos cotidianos —como lavamanos, griferías, muebles, sanitarios y cocinas— pueden trascender su función práctica para convertirse en expresiones de diseño, bienestar e innovación.

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“En Habitart celebramos el poder del diseño para transformar la vida cotidiana. Cada pieza exhibida demuestra que el baño, más que un lugar funcional, es un espacio íntimo donde suceden historias, emociones y momentos que nos acompañan siempre. Esta exposición refleja la esencia de Corona, donde el diseño se siente, se vive y se convierte en arte”, afirmó María Paola Arango, gerente general de la División de Baños y Cocinas de Corona.

Todo para transformar los espacios

Con una trayectoria de más de quince años, la empresa familiar Encortinarte se enfoca en la fabricación a la medida de productos que sobresalen por su calidad, variedad y estilo. “Más que vender cortinas, diseñamos ambientes, damos una asesoría integral en decoración y ofrecemos productos personalizados, instalación profesional, atención cercana y especializada, y soluciones innovadoras”, comentan desde la compañía.

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Su extenso portafolio está compuesto por cortinas, persianas, toldos, blackouts, pérgolas, sombrillas, papeles de colgadura y productos de diseño interior para hogares, oficinas y proyectos corporativos. Showroom: Carrera 58A # 128A 98, barrio Las Villas, Bogotá.

Confort de clase mundial

Las experiencias más exclusivas del mundo comparten algo en común: una atención obsesiva por cada detalle. A lo largo de varias décadas, algunos de los hoteles más prestigiosos han confiado en la compañía Serta para ofrecer un descanso a sus huéspedes a la altura de sus estándares.

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La línea Antarctic refleja ese legado por medio de tecnologías exclusivas, diseñadas para preservar una sensación de descanso excepcional durante toda la noche, una cualidad inspirada en el nivel de exigencia que distingue a la hotelería de lujo internacional.

Prueba contra el tiempo

Este 2026 se cumplen 25 años desde que Rolex se convirtió en el socio principal exclusivo y cronometrador oficial de las 24 Horas de Le Mans. Este vigesimoquinto aniversario subraya la profunda afinidad entre la manufactura suiza y la carrera de resistencia más antigua y prestigiosa, donde el reloj de cuenta regresiva de Rolex sirve como recordatorio constante para pilotos, equipos y aficionados de todo el mundo de que el tiempo será la medida definitiva del éxito.

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La edición número 94 se celebró del 13 al 14 de junio, días en que el mundo del automovilismo volvió a centrar su atención en el Circuito de la Sarthe (Francia), para presenciar la intensa batalla que se desarrolló día y noche.

Una conexión creativa

En esta edición de la Milano Design Week, el programa Executive Summer School reunió a 25 profesionales colombianos provenientes de ciudades como Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá y Medellín, lo que evidencia una participación cada vez más diversa y descentralizada del talento nacional.

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Con esto, la Cámara de Comercio Italiana para Colombia (CCIC) reafirma su rol como puente estratégico entre Italia y Colombia en el ecosistema global del diseño. La delegación colombiana presentó proyectos que redefinen la vivienda desde la emoción, el territorio y la identidad en el marco del Fuorisalone, en el distrito de Brera.

“Esta edición evidencia cómo el diseño colombiano está evolucionando hacia propuestas más conscientes, en las que la vivienda, el contexto y la experiencia del usuario se convierten en el centro del proceso creativo”, afirmó Angelo Gobbo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana para Colombia.











