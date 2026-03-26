En este Bazar AXXIS, encuentre piezas y espacios que convergen en una misma idea: crear experiencias más conscientes, cómodas y estimulantes. Ya sea a través de la tecnología, la tradición artesanal o la exploración material, estas propuestas revelan cómo el diseño puede transformar lo cotidiano en algo extraordinario.

Un descanso inteligente

Las camas ajustables se han convertido en protagonistas de la habitación, ya que la transforman en un espacio multifuncional donde no solo se duerme, sino que se lee, se trabaja, se disfruta de una serie o, simplemente, se desconecta del ritmo diario.

Bazar AXXIS: piezas, sabores y espacios que reinterpretan el placer en la vida

Gracias a sistemas de elevación independiente para espalda y piernas, además de un soporte lumbar que favorece una mejor alineación y reduce la presión en la zona baja de la espalda, hoy es posible adaptar cada momento a las necesidades del cuerpo con mayor precisión y comodidad por medio de un control desde aplicación móvil que permite personalizar posiciones con total facilidad.

En esta nueva categoría de descanso inteligente, propuestas como la cama RIO, de la compañía Colchones ElDorado, integran tecnología, diseño y bienestar para ofrecer una experiencia que prioriza confort, funcionalidad y calidad de vida.

La trufa a otro nivel

En el restaurante Sauvage se pueden encontrar todas las variedades de trufa, trabajadas con técnica francesa y producto colombiano, bajo la dirección del chef francés Víctor Lanz. En cocina conviven la trufa de verano, la de otoño, la blanca de primavera y la negra de invierno, cada una con su carácter, intensidad y momento en el plato. No es una aparición específica en carta: es una sección dedicada que permite recorrerlas, entenderlas y disfrutarlas, según temporada y disponibilidad.

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La propuesta de este neobistró se mueve entre precisión francesa y despensa local, con platos pensados para que la trufa dialogue con fondos, salsas y texturas, sin perder protagonismo. La experiencia se completa con una carta de vinos naturales, cocteles y mocktails de autor que acompañan el recorrido. Carrera 10A # 67-88, Quinta Camacho, Bogotá. Reservas: (60-1) 933 1410.

Adiós a los objetos pasivos

Hace tres años, una pareja de colombianos creó la propuesta de Bound Mobiliario, marca especializada en mobiliario para trabajo y oficinas. La firma surgió de sumar diez años de trayectoria de sus fundadores diseñando y gestionando miles de puestos de trabajo en el ámbito estatal con licitaciones públicas para varias entidades.

“Durante una década, identificamos una falla crítica: el mobiliario tradicional está diseñado para una ergonomía estática, pensada para una sola manera de trabajo frente al PC, sin tener en cuenta los tipos de cuerpos”, comentan. Para esta compañía, la adaptabilidad y el dinamismo son los verdaderos ejes del bienestar y la productividad.

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“Salimos de lo tradicional para entender que existen distintos oficios y formas de trabajar, que requieren versatilidad y una funcionalidad real. Ya no se trata solo de estar frente a un monitor; se trata de piezas inteligentes que respondan a cómo las personas viven y crean en su día a día”. Showroom, calle 99 # 7A-51, oficina 206, Bogotá. Instagram: @bound.com.co.

La fuerza de un reloj, un diseño único

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Este cronógrafo es un autorregalo que transforma cada segundo y cada momento en un recordatorio de la fuerza que tenemos en nuestro interior y la elegancia con la que se logran las metas propuestas. Disponible en Kevin’s Joyeros.

El poder de elegir

Vozz Coffee consolida en Colombia el primer dispensario de café a granel, un modelo que redefine el retail del café de especialidad al devolverle al consumidor el control sobre la compra: elegir cuánto llevar, cómo lo quiere —en grano o molido— y qué perfil de sabor responde a su preferencia, con un principio de precio justo versus calidad.

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Además del café como insignia, Vozz —cuyo nombre nace del “vos” caleño y de la idea de velocidad— integra bebidas como matcha, chocolate y tés, sin perder su equilibrio entre calidad y precio. Carrera 9 # 71-05, Quinta Camacho, Bogotá.

Textura y carácter

Pétrea es una empresa fundada en Medellín por María Camila Prias y Andrés Trujillo, ingenieros de diseño de producto. Inicialmente, desarrollaron productos decorativos en concreto, pero el tiempo, la experimentación constante, el desarrollo técnico y el trabajo cercano con arquitectos y diseñadores les permitió ampliar la línea hacia baldosas, enchapes y mobiliario, consolidando una propuesta integral enfocada en superficies y piezas arquitectónicas.

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“Actualmente, estamos desarrollando una línea de innovación en alianza con una empresa especializada en gestión de residuos textiles. Por medio de esta colaboración incorporamos fibras textiles recuperadas en nuestras formulaciones de concreto, explorando mezclas que permiten reducir peso, mantener resistencia estructural y darles una segunda vida a materiales que de otro modo se desecharían”, afirman.

Infraestructura y educación con impacto

La Fundación Tecnoglass ES y la Alcaldía de Barranquilla inauguraron la IED Evelyn Abuchaibe de Daes, un espacio innovador, tecnológico e inclusivo que beneficia a 700 estudiantes del corregimiento La Playa, en Barranquilla. La institución cuenta con 5.600 metros cuadrados construidos, 19 aulas dotadas con tecnología, laboratorios, biblioteca, comedor y zonas deportivas.

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Además, enseña bajo un modelo trilingüe —español, inglés y programación— y un enfoque Steam —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas—. En febrero de 2026, los niños, niñas y jóvenes iniciaron oficialmente sus clases. www.fundaciontecnoglass.org.

Trabajo artesanal

Firenze, marca reconocida en el país por sus alfombras importadas de Turquía y sus tapetes tejidos hilo por hilo en telares horizontales, diseña cada pieza luego de un análisis profundo de cómo viven las personas, cómo usan sus espacios y qué esperan sentir en ellos.

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Por esto, sus colecciones transforman los hogares en refugios cálidos, más humanos. La apertura de su showroom en Bogotá se suma a sus sedes en Cali (Valle del Cauca) y Envigado (Antioquia), lugares donde se puede apreciar el proceso de elaboración de sus tapetes en fibra natural e, incluso, participar activamente en su creación.

Precisión y espíritu audaz

La compañía Tudor se une a Hero-Era como cronometrador oficial de sus emblemáticos rallies internacionales, entre los que se destaca Peking to Paris, una travesía de 15.000 km a través de once países que desafía los límites de la resistencia y la aventura.

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Esta carrera automovilística se celebró originalmente en 1907, cuando un puñado de pioneros se atrevió a recorrer territorios inexplorados y escasas carreteras desde Pekín (China) hasta París (Francia). Hoy, considerado el rally más desafiante del mundo, reúne a los conductores más intrépidos, quienes ponen a prueba su ingenio y fortaleza.

En estas competencias, en las que la puntualidad es más importante que la velocidad, los participantes desafían condiciones extremas: desde las altas montañas de los Alpes hasta los valles húmedos de Gales, pasando por el desierto del Sahara e, incluso, el Ártico.