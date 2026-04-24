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En esta edición, el Bazar AXXIS se configura como un espacio de circulación de ideas, objetos y trayectorias que revelan las múltiples formas en que el diseño se manifiesta hoy.

Honor, dedicación y transmisión

Al chef Andrés Fernandes León, creador del restaurante Cascajal, lo admitieron oficialmente en la Asociación de los Maîtres Cuisiniers de France, una de las distinciones más altas que puede recibir un cocinero dentro de la tradición gastronómica francesa.

Fundada en 1951 y heredera de la histórica Société des Maîtres Queux del siglo XIX, la Asociación reúne a más de 500 chefs en 22 países. Su misión se resume en estas palabras que han definido a generaciones de cocineros: “Honneur, dévouement et transmission du savoir” —Honor, dedicación y transmisión del conocimiento—.

Bazar AXXIS: una nueva forma de entender el diseño

No se trata de un reconocimiento que se solicite ni de una lista anual; es una distinción otorgada por pares tras un proceso de evaluación en el que se revisan trayectoria, dominio técnico, ética profesional y compromiso con la transmisión del oficio.

Este nombramiento lo convierte en una de las figuras más jóvenes del continente americano en recibirlo y en uno de los pocos chefs con doble nacionalidad en integrarse a la Asociación. Instagram: @cascajal.rest.

Piel protegida y equilibrada

El nuevo Anthelios UV Air SPF50+, de La Roche-Posay, redefine la protección solar diaria con una textura ultraligera. Este protector, diseñado para todos los tipos de piel —incluidas las pieles grasas—, combina un acabado invisible y un efecto matificante de hasta 16 horas, controlando el brillo sin dejar sensación grasosa.

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Su tecnología UVAI y su sistema avanzado de filtros UVA/UVB garantizan una protección muy alta (SPF50+ y PA++++), mientras su fórmula hipoalergénica, sin aceites y probada dermatológicamente, lo convierte en el aliado ideal incluso para las pieles más sensibles.

Además, funciona perfectamente como base de maquillaje, integrándose sin esfuerzo en cualquier rutina. Más allá de proteger, eleva el cuidado de la piel con ingredientes claves, como el ácido hialurónico, que hidrata durante 24 horas, y la niacinamida, reconocida por su acción antioxidante y su capacidad para regular el sebo.

Pensar y trazar el futuro

La edición 2026 de la feria interzum bogota se articula con el concepto “Raíces del futuro: profesionalización, diseño y tecnología para una industria con propósito”, una declaración que sintetiza los desafíos y las oportunidades del sector. La madera, entendida desde una perspectiva contemporánea, se vincula en este evento con la innovación, la trazabilidad y la economía circular, al tiempo que se aleja de las visiones tradicionales para insertarse en dinámicas productivas más responsables y competitivas.

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Es por esto por lo que los actores claves de esta cadena productiva se reunirán en Corferias (Bogotá), del 12 al 15 de mayo. En ese contexto, la feria se posiciona como un punto de convergencia para comprender hacia dónde evoluciona la industria en Latinoamérica y cómo esa transformación se debe integrar a una visión global.

Lejos de abordarse como un discurso aislado, la sostenibilidad atraviesa toda la propuesta de interzum bogota 2026. Desde la Zona de Construcción Sostenible hasta los contenidos académicos, el evento pone en evidencia cómo la industria puede integrar prácticas responsables en cada etapa de su cadena productiva.

En ese sentido, interzum bogota plantea una narrativa clara: la evolución de la industria no es opcional, por lo que se requieren espacios que acompañen ese proceso con herramientas concretas. Así, el evento se convierte en una plataforma que conecta conocimiento, tecnología y mercado.

Un diseño para todo momento

Los espacios del hogar se han transformado en escenarios multifuncionales, donde cada momento del día tiene un propósito distinto. Hoy, en un solo lugar se concentran actividades como trabajar, tomar reuniones, leer o simplemente desconectarse del ritmo cotidiano.

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En este nuevo contexto, la comodidad se redefine a través de soluciones que sí responden a esas necesidades, como la silla reclinable Eclipse de Colchones El Dorado. En esta poltrona, la reclinación ergonómica permite ajustar la postura con precisión, favoreciendo la relajación del cuerpo y liberando la tensión acumulada durante el día. Al mismo tiempo, la integración de puertos para cargar dispositivos garantiza que el celular siempre esté disponible, facilitando la conexión, el trabajo y la comunicación sin ninguna clase de interrupciones.

Creatividad y precisión

En un sector donde cada detalle define la experiencia, MasterDesign se posiciona como una firma que transforma conceptos en lugares funcionales, estéticos y bien ejecutados. Esta marca, especializada en arquitectura y construcción, ofrece un acompañamiento integral, que abarca desde el diseño arquitectónico y la visualización de proyectos hasta la ejecución de obra y supervisión técnica.

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Con su enfoque, MasterDesign logra ambientes que responden tanto a las necesidades de las personas como al contexto en el que se desarrollan. “Cada proyecto lo abordamos de manera personalizada, entendiendo la arquitectura como una herramienta para mejorar la calidad de vida y potenciar el valor de cada espacio. Asumimos como propios los sueños y metas de nuestros clientes; esa emocionalidad y la pasión que sentimos se ven reflejadas en el resultado final”, explica David Leaño Vargas, fundador de la compañía. Instagram: @masterdesign.arq.d.

Refugio personal

Este dije, disponible en Kevin’s Joyeros, es un símbolo de fe inquebrantable: un cristo que abraza la protección de la medalla de san Benito. Más que una joya, es un refugio personal de luz y serenidad para llevar siempre.

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Un legado del icónico A3

El A3 celebra su llegada a Colombia en dos versiones: sedán y sportback, evidenciando por qué este compacto no pasa de moda. El ADN de Audi, junto con su técnica, diseño, deportividad y confort, marcan la senda de uno de los vehículos más competitivos de la firma. Este lanzamiento presenta un aspecto más deportivo gracias a nuevos elementos de diseño e iluminación.

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El interior incorpora materiales de alta calidad y una amplia gama de funciones digitales, combinadas con un equipamiento estándar mucho más robusto. “El nuevo Audi A3 no es simplemente la puerta de entrada a la marca; es una declaración de liderazgo en el segmento de los compactos premium”, afirma María Fernanda López, gerente de marca Audi.