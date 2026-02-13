En el año 2026, la arquitectura y el diseño se encuentran en un cruce crítico que exige una profunda reflexión sobre nuestra manera de construir y diseñar. Ante un contexto de incertidumbre económica, los desafíos que enfrentamos son significativos, pero representan una oportunidad para redefinir nuestro papel como arquitectos y diseñadores.

Fotografía: cortesía Cateto Cateto.

Este nuevo año nos invita a repensar no solo las formas en que trabajamos, sino las razones detrás de nuestras decisiones, en un esfuerzo por crear un futuro más sostenible y significativo.

El color Pantone del año, Cloud Dancer, un blanco etéreo, no solo encarna conceptos de calma y renovación, sino también funciona como un lienzo en blanco que nos recuerda la importancia de crear espacios que fomenten la tranquilidad en medio del caos contemporáneo.

Este tono, que evoca una estética de austeridad, nos desafía a considerar cómo el color puede influir en la percepción visual y en el bienestar emocional de quienes habitan en esos lugares.

Fotografía: cortesía Cateto Cateto.

Sin embargo, es fundamental invitar a tener una mirada crítica sobre las tendencias que emergen año tras año, muchas de las cuales son impulsadas por campañas de marketing llamativas.

Estas pueden enganchar al consumidor en un ciclo de producción y consumo rápido, que resulta en decisiones inconscientes e impersonales que desdibujan la esencia de lo que significa diseñar con intención.

Fotografía: cortesía Cateto Cateto.

En este contexto, la colaboración interdisciplinaria se convierte en una necesidad. Los arquitectos y diseñadores deben trascender las interacciones tradicionales y trabajar de la mano con expertos en diversas áreas para abordar los complejos desafíos que presenta la sociedad actual.

Fotografía: cortesía Cateto Cateto.

Este enfoque colaborativo permite tener una comprensión más profunda de los valores y retos que enfrentamos, además de que nos posiciona como agentes de cambio en nuestras comunidades, capaces de ofrecer soluciones innovadoras y responsables.

Una nueva forma de entender y diseñar en este 2026

La narrativa se ha convertido en el eje central del diseño contemporáneo. Si el año pasado se centraba en la búsqueda del refinamiento, 2026 trae consigo un enfoque en el significado. Los interiores ya no se diseñan simplemente para impresionar a primera vista; se conciben para resonar con el tiempo, contando historias sobre la identidad, la memoria y las aspiraciones de quienes los habitan.

Fotografía: cortesía Cateto Cateto.

Este cambio de paradigma transforma el diseño en una herramienta de alineación, en la que los hogares se convierten en narrativas vivas que reflejan el estilo estético, la experiencia vivida y el contexto cultural de sus residentes.

El concepto de “desorden suave” emerge como una tendencia clave en el diseño de interiores. Este enfoque no se basa en la acumulación desmedida, sino en la selección consciente de objetos que evocan recuerdos y experiencias significativas. En vez de buscar la perfección, se abraza la autenticidad, lo que permite que cada elemento cuente su propia historia y contribuya al conjunto de la narrativa del espacio.

Fotografía: Iván Ortiz.

La sostenibilidad, por su parte, se ha consolidado como una premisa esencial en el diseño contemporáneo. Lejos de ser un simple añadido, esta se integra en cada decisión, desde la selección de materiales hasta la elección de muebles.

En tal sentido, la tendencia se aleja de los artículos de producción rápida, favoreciendo piezas vintage y materiales recuperados que aportan un carácter único y una historia propia a cada hogar. La longevidad y la reutilización se convierten en criterios claves, promoviendo un enfoque más consciente hacia el consumo y la producción.

Fotografía: Iván Ortiz.

En cuanto a los materiales, los elementos orgánicos, como la piedra, la madera sin tratar y los acabados de arcilla, cobran protagonismo en el diseño interior.

Fotografía: Iván Ortiz.

Estos materiales, en su forma más pura, aportan textura y calidez a los espacios, además de establecer una conexión más profunda entre el entorno construido y sus habitantes. En esta línea, la imperfección artística se celebra como una característica deseable, en la que las huellas de la mano humana y los acabados desiguales se convierten en símbolos de autenticidad y calidad.

Los azules profundos, como el marino y el medianoche, emergen como opciones versátiles que aportan profundidad y calma a los interiores, mientras que tonos cálidos como terracota, borgoña —burgundy— y arcilla añaden energía, pero sin resultar abrumadores.

Fotografía: Mónica Barreneche.

Estas paletas cálidas y desvaídas —poco intensas— evocan una sensación de facilidad y conexión con la naturaleza, promoviendo espacios que fomentan el bienestar y la introspección.

A medida que avanzamos hacia en nuevo año, es fundamental que los arquitectos y diseñadores adopten un enfoque consciente y responsable. En un mundo donde la moda rápida y el consumismo desenfrenado han demostrado ser insostenibles, nuestra misión es comprometernos con prácticas que prioricen el bienestar del planeta y de nuestras comunidades.

Cada color, cada material y cada decisión de diseño cuentan una historia, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esas historias sean significativas y respetuosas con el mundo en el que habitamos.

Fotografía: Mónica Barreneche.

En este orden de ideas, el diseño ya no se percibe como un ejercicio meramente estético, sino como un acto de responsabilidad social y ambiental que puede contribuir a la construcción de un futuro más equitativo y sostenible.

Fotografía: Juan Camilo Roa, cortesía Jotaele Arquitectura.

De cara a este nuevo año, 2026 nos ofrece la oportunidad de redefinir nuestra práctica, no solo como arquitectos y diseñadores, sino también como narradores del futuro.

Al incorporar la narrativa, la sostenibilidad y la autenticidad en nuestro trabajo, podemos contribuir a la creación de espacios que, aparte de bellos, cuenten historias de esperanza, resiliencia y conexión humana.

Fotografía: Juan Camilo Roa, cortesía Jotaele Arquitectura.

En esta edición de comienzo de año, les vamos a presentar una serie de proyectos que reflejan esta narrativa y autenticidad, destacando el potencial transformador del diseño en nuestras vidas y comunidades.