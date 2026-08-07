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El diseño también se descubre en los detalles, en los objetos que elegimos, en los espacios que visitamos y en las marcas que están transformando la manera de habitar. En esta edición de Bazar AXXIS reunimos una selección de aperturas, lanzamientos y propuestas que destacan por su innovación, su apuesta estética y su capacidad para enriquecer la vida cotidiana, desde la arquitectura, el interiorismo, la gastronomía y el bienestar.

Elevar los estándares de confort

El bienestar en el hogar ha evolucionado. Hoy va más allá de la comodidad e integra diseño, tecnología y funcionalidad para crear espacios que mejoran la experiencia cotidiana. En este contexto, el baño se transforma en un ambiente en el que la innovación aporta mayor confort, higiene y eficiencia.

Arquitectura, restaurantes, objetos y bienestar: las propuestas que vale la pena descubrir este mes

Es por esto por lo que los sanitarios inteligentes de la compañía Corona responden a esta nueva forma de habitar, combinando tecnología avanzada con un diseño contemporáneo y sofisticado. Estos sanitarios, equipados con funciones como sensor de apertura y cierre automático, iluminación integrada, calefacción del asiento, control remoto, bidé y secador, ofrecen una experiencia más cómoda, personalizada e intuitiva.

Un nuevo lugar para crear

La sofisticación de la piedra natural llega a Cali (Valle del Cauca). La firma MeUp inaugura su nuevo centro de experiencia, un espacio exclusivo diseñado para que arquitectos, diseñadores y el gremio de la construcción en general descubran la belleza atemporal de sus mármoles, travertinos y granitos.

Arquitectura, restaurantes, objetos y bienestar: las propuestas que vale la pena descubrir este mes

Su objetivo es que los visitantes se inspiren mezclando texturas únicas para que les den vida a sus proyectos “con la autenticidad que solo los materiales nobles pueden ofrecer”, explican. Carrera 40A # 9C-50, local 101, Los Cámbulos.

Con matiz rosa

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Un compromiso que se atreve a tener color. El diamante de laboratorio rosado ocupa el centro con personalidad propia, escoltado por dos diamantes blancos que equilibran la escena en oro blanco de 18 K. Un trío clásico —pasado, presente y futuro—, reinterpretado para quien quiere una historia de amor con matiz único. Disponible en Kevin’s Joyeros.

Una aguda visión basada en los detalles

Ubicado en el barrio Bella Suiza (Bogotá), el desarrollo residencial Aurum, del Grupo Solerium y Viu Group, construye su identidad desde una idea precisa de lujo silencioso, donde las texturas, la iluminación, la materialidad y la atmósfera pesan más que el exceso. La premisa permeó todas las escalas del proyecto, desde la fachada hasta la experiencia interior de los apartamentos y las zonas comunes. “Más que simplemente espacios, queríamos crear texturas, sensaciones y calidez”, explica Juan Carlos Soler Rodríguez, presidente del Grupo Solerium.

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Cada detalle se seleccionó cuidadosamentepara trascender el estándar. Desde los porcelanatos de gran formato de Porcelanosa hasta las griferías en tonos grafito, Aurum expresa una visión de lujo basada en la calidad, la materialidad y el diseño atemporal; además, gracias a la implantación del edificio dentro de la manzana, este se abre en sus cuatro fachadas y genera una relación constante con el paisaje de los cerros orientales y la vegetación.

Diseñar para el bienestar

La firma colombiana Tahí Diseño, con siete años de trayectoria y fundada por las hermanas María Claudia Ferrer, arquitecta interiorista y gestora cultural, y Thelma Ferrer, psicóloga de la salud y desarrolladora de productos, nace de la siguiente premisa: la manera en que habitamos los espacios influye directamente en nuestra calidad de vida.

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Esta marca se ha consolidado como experta en hacer dotación en ropa de cama para hoteles y hogares, además de ser un estudio especializado en el diseño y la recuperación de espacios, junto a la creación de mobiliario y piezas artísticas. Plumones, sábanas, duvet covers, toppers, almohadas, throws y mantas los desarrollan con una mirada integral, entendiendo que cada elemento tiene la capacidad de influir en el descanso, las emociones y la salud.

Olor a Hierba Seca

Hierba Seca es un espacio para disfrutar que nace en Chapinero Alto (Bogotá). Diseñado por Alexander Ramírez, quien ha trabajado en proyectos como Jardín Tragos y Pasteles, y Decadente, este lugar encuentra su inspiración en elementos que recuerdan a ciudades como Nápoles o Marsella. La madera, presente en los muebles de época, es protagonista en el ambiente y se funde con las luces cálidas, que generan una atmósfera más íntima que invita a quedarse.

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Su menú está compuesto por platos como las albóndigas de res y cerdo, la pasta rellena de camote o la clásica milanesa —esta última aportada por Adrián Madio, argentino radicado en Colombia con una amplia experiencia en la industria de la hospitalidad y quien actúa como anﬁtrión—. El apartado de postres no se queda atrás con la mano de Karla Palacio y la tarta vasca. Así mismo, su propuesta de vinos es bastante amplia y su coctelería de autor explora sabores sutiles, pensados para acompañar los platos. Carrera 4 # 54-19.

Vivir en grande en la colina

Ubicado en el norte de Bogotá, Borneo es el nuevo proyecto de uso mixto de Cusezar en el sector de La Colina, diseñado para familias y profesionales que buscan conectividad y amplitud sin salir de la ciudad. Con dos torres de trece pisos y una zona comercial en su base, el complejo ofrece apartamentos de 132,61 metros cuadrados —área privada de 122,80— y otro formato más grande, de 150,14 metros cuadrados —área privada de 140,27—.

Estas unidades están caracterizadas por su arquitectura contemporánea, distribución fluida y óptima luz natural. Su propuesta residencial incluye criterios de sostenibilidad como previsión para cargadores para carros eléctricos y amenities premium, que abarcan gimnasio, sala de cine, coworking y cooking lounge.

Un espacio honesto

Los arquitectos escandinavos incorporan los saunas en sus casas, apartamentos y fincas en forma tan natural como un baño o una cocina. En Colombia, ese mismo elemento lleva más de una década construyéndose silenciosamente, de la mano de Tapio Anttila, un finlandés radicado hace doce años en Medellín (Antioquia).

Para Anttila, el sauna auténtico tiene lugar en el país, pero no el cajón de vapor húmedo que algunos llaman sauna, ni la cámara de infrarrojos instalada en un rincón, ni tampoco el de madera nórdica, de calor seco, piedras volcánicas y kiuas —generador de calor o estufa que calienta las piedras—.

Su compañía Nórdika provee el conocimiento técnico y cultural que hace posible incorporar este espacio correctamente, con los materiales adecuados, la ventilación precisa y la autenticidad que debe tener.



