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Conozca el gran papel de las zonas comunes en este edificio ubicado en Bogotá

En el edificio Seminario, las zonas comunes fueron concebidas para el uso diario y no para eventos excepcionales. La combinación de vegetación, materialidad cálida y ambientes interconectados genera escenarios que enriquecen la experiencia de habitar y fortalecen los vínculos entre los residentes.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz

Artículos destacados

Un proyecto residencial donde las zonas comunes expanden la experiencia del hogar

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Color, comunidad y bienestar en los espacios compartidos de este edificio

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Revista Axxis
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Las zonas comunes de Seminario, diseñadas por Luis Restrepo en conjunto con Pedro Bermúdez, adquieren un rol estructurante dentro del edificio. En un proyecto de gran extensión ubicado en Bogotá, estos espacios organizan los recorridos y conectan las piezas de la construcción, integrando circulaciones, patios, jardines y estancias en un sistema continuo. “El proyecto busca articular el edificio y convertir esas áreas en lugares vivos”, explica Restrepo. 

Conozca el gran papel de las zonas comunes en este edificio ubicado en bogotá
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La intención es construir una atmósfera doméstica, en la que los lugares compartidos se perciban como una extensión natural de la vivienda. “Que se sientan como un espacio propio”, añade. Bermúdez complementa esta visión desde el uso cotidiano y la escala: “Más que estar pensados para eventos, son para la vida diaria, para que uno pueda bajar, encontrarse o simplemente estar”.

Conozca el gran papel de las zonas comunes en este edificio ubicado en bogotá
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Esta aproximación se traduce en una secuencia de ambientes interconectados, donde distintas actividades pueden coexistir sin imponerse unas sobre otras, y donde la presencia constante de vegetación introduce pausas y momentos de quietud dentro del recorrido.

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Detalles del edificio

En esta obra, la materialidad cumple un papel determinante. Maderas, ladrillos, textiles y superficies con textura construyen una sensación de calidez y pertenencia, mientras que su durabilidad y su envejecimiento aseguran un uso intensivo, sin perder calidad en el tiempo.

Conozca el gran papel de las zonas comunes en este edificio ubicado en bogotá
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No se trata de materiales llamativos, sino de elecciones que sostienen la experiencia cotidiana: superficies que invitan a permanecer, que resisten el uso continuo y que, con el tiempo, van adquiriendo cada vez más carácter.

Diseño de edificio con zonas comunes
Conozca el gran papel de las zonas comunes en este edificio ubicado en Bogotá

Con propuestas como la de este edificio, las zonas comunes han adquirido un papel decisivo dentro de la vivienda colectiva contemporánea. Más allá de la oferta de servicios, estos espacios amplían, conectan y cualifican la experiencia de habitar.

Conozca el gran papel de las zonas comunes en este edificio ubicado en bogotá
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En ellos se conocen vecinos, se construyen relaciones, se diluyen los límites entre interior y exterior y se generan condiciones para el descanso y el sosiego que resultan cada vez más necesarias en nuestra agitada vida contemporánea. 

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