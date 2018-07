»»Una experiencia diferente: Design Center de Hunter Douglas

No es un secreto que al momento de tomar decisiones respecto a la decoración y adecuación de nuestro hogar siempre surgen dudas y cuestionamientos, más aún si no se es experto en el tema. Y no resulta raro que ir de compras para la casa se convierta en una tortura, que muchas veces termina en fuertes desacuerdos. Por fortuna, los fabricantes de muebles y accesorios para el hogar tienen esto cada vez más presente, y ofrecen asesorías especializadas para darles un acompañamiento calificado a sus clientes.

Ahora, la multinacional Hunter Douglas, con sus nuevos Design Center, va más allá, y permite que el comprador final, así como diseñadores y decoradores, puedan interactuar con sus productos y descubrir sus ventajas y aplicaciones idóneas. No es lo mismo elegir una persiana o una cortina a partir de una muestra del tamaño de un pañuelo, que verla instalada en un área generosa y en ambientes que recrean los espacios para los que son recomendadas.

Ese el caso de la línea de Control Solar Sostenible, que está exhibida para demostrar sus beneficios térmicos. Con un termómetro láser y un luxómetro, el comprador podrá medir la cantidad de calor y luz que pasan por las telas para hacer una comparación entre tejidos, y de esta manera elegir la que mejor se ajuste a sus requerimientos. En otra área del centro está el Textilab, donde pueden compararse diversos productos, tejidos y colores sobre cajas de luz, para determinar los niveles de privacidad y luminosidad. Entre las novedades que se pueden conocer en estos espacios de interacción están las cortinas enrollables Sea-Tex, fabricadas con un ecohilo de alto rendimiento creado a partir de plásticos reciclados y recuperados de playas, costas y comunidades costeras, una de las propuestas sostenibles de la compañía.

Finalmente, para los amantes de la tecnología, la domótica y los hogares del futuro, está el sector de Motorización PowerView, que permite a través de las cortinas crear diversos escenarios –manejando los niveles de privacidad y la entrada de luz– por medio del control remoto Pebble, diseñado por el mismo creador de la cámara GoPro. También es posible hacerlo a través de smartphones y tabletas.

De esta manera, y con la asesoría de expertos, Hunter Douglas facilita la vida a sus clientes, y de paso lo hace entretenido. La buena noticia es que además del Design Center que hay en Barranquilla, el próximo 18 de julio se inaugurará uno en el barrio Usaquén, de Bogotá, para que los capitalinos puedan vivir esta experiencia donde diseño y tecnología se unen para optimizar y embellecer los espacios de la casa.



