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Ubicada en La Minerve, en la región de Laurentides, esta cabaña se destaca por su geometría poco convencional y por la manera en que reinterpreta la memoria del lugar. Condicionada por las características del terreno, su forma trapezoidal es el resultado de un cuidadoso análisis de su relación con el entorno. El diseño interior rinde homenaje a esta historia y establece un diálogo sensible entre el pasado y el presente.

Esta inusual cabaña en el bosque contrasta la dureza de su exterior con la calidez de su interior

Este proyecto, gestado durante varios años, se inspira en una cabaña familiar construida en la década de 1970, que fue destruida por un incendio varias décadas después. Julie Bureau, una de las fundadoras de Pavillon Interior Design Studio, recuerda su fachada roja, los estampados florales y las lámparas tejidas, pero, sobre todo, los fines de semana que pasaba recorriendo los bosques cercanos en motocicletas de motocross. Los recuerdos de Lac Chapleau fueron claves para la identidad del nuevo proyecto, en el que los colores, materiales y detalles de la cabaña original se reinterpretaron desde una perspectiva contemporánea.

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El nuevo diseño de la cabaña

La nueva edificación está completamente revestida con una envolvente de metal corrugado de color plateado, que le confiere una presencia sobria, moderna e intrigante. Su materialidad captura los cambios de luz, los colores del cielo y los matices del paisaje. La cabaña se integra discretamente en su entorno, al tiempo que afirma una identidad arquitectónica distintiva.

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Debido a su forma inusual y a su superficie limitada, la distribución interior fue cuidadosamente diseñada para aprovechar al máximo cada rincón habitable. Los espacios de circulación se redujeron al mínimo, mientras que algunas áreas son multifuncionales y flexibles, adaptándose a diferentes actividades y a las necesidades de quienes se alojan allí. Un armario puede convertirse en una pequeña oficina, y el pasillo que conduce al baño de visitas también permite acceder al refrigerador y a la despensa. Uno de los dormitorios puede reconfigurarse fácilmente para incorporar espacios adicionales para dormir.

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En el interior, la atmósfera es íntima y acogedora. Una paleta de tonos tierra armoniza con el paisaje exterior, que las grandes ventanas cuadradas enmarcan como si fueran pinturas. El mobiliario y los elementos decorativos juegan, en ocasiones, con los contrastes. En la zona social, la mesa de acero inoxidable evoca el exterior rígido y reflectante de la edificación, mientras que el sofá de terciopelo de élément de base invita a los visitantes a permanecer cómodamente en el espacio. Los tonos rojos, amarillos y marrones se reinterpretan mediante un lenguaje decididamente innovador, caracterizado por la simplicidad formal.

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De esta manera, el proyecto entrelaza memoria, arquitectura y paisaje. Sin caer en la nostalgia, traduce el espíritu de la cabaña original a una expresión contemporánea. Cada decisión relacionada con la forma, los materiales y los colores contribuye a preservar la identidad del lugar y prolongar su legado. La nueva cabaña es, al mismo tiempo, un refugio arraigado en su entorno y un espacio donde pueden surgir nuevos recuerdos.