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En Coorg, una región del estado de Karnataka, al suroccidente de India, la naturaleza se convierte en protagonista de una nueva propuesta de hospitalidad. Rodeado de aproximadamente 31 hectáreas de bosques ancestrales y ubicado en una de las plantaciones de café más antiguas de la zona, The Leela Coorg Forest Sanctuary propone una experiencia en la que arquitectura, paisaje y tradición se encuentran.

Este hotel en India, está ubicado en medio de ancestrales y plantaciones de café

La propiedad, anunciada por Preferred Hotels & Resorts e incorporada a su exclusiva Legend Collection, toma como punto de partida la herencia kodava y la cultura de las plantaciones para desarrollar un refugio en estrecha relación con su entorno. Su arquitectura recurre a materiales autóctonos como la piedra laterita y el bambú, seleccionados para establecer una conexión visual y material con el bosque.

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El proyecto, diseñado por la firma Abdul Manan de AM Designs, extiende su relación con la naturaleza ofreciendo una experiencia nueva a sus visitantes: caminatas por senderos naturales, observación de aves, recorridos hacia cascadas, rutas en bicicleta y contemplación de las estrellas.

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Sobre el diseño del hotel

El santuario cuenta con 71 villas distribuidas en diferentes categorías: Riverstone Family Villas, Mistwood Villas, Forestlight Luxury Villas y Sunbeam Presidential Villa, esta última con cuatro habitaciones. Algunas de ellas incorporan piscinas privadas, jacuzzis al aire libre y duchas exteriores desde las que es posible contemplar las copas de los árboles.

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Además, en la propiedad se encuentra un lago de aproximadamente 2,8 hectáreas, que amplía la relación de los espacios con el entorno natural y aporta un escenario para el descanso y la contemplación.

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Entre las experiencias del hotel se encuentra Estate to Brew, una actividad que permite conocer una de las plantaciones más antiguas de la región mediante recorridos, degustaciones y relatos sobre la historia del café.

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El bienestar, por su parte, se desarrolla a través de Aujasya by The Leela, una filosofía inspirada en las tradiciones de India. Su centro de aproximadamente 2.500 metros cuadrados integra terapias personalizadas, prácticas de yoga, ejercicios de atención plena y tratamientos que también pueden realizarse al aire libre. El Vinyasa Yoga Deck, con vistas al lago, complementa esta propuesta de conexión entre cuerpo, mente y naturaleza.

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Con esta apertura, The Leela Coorg Forest Sanctuary se suma a la alianza de Preferred Hotels & Resorts y The Leela Palaces, Hotels and Resorts, que alcanza 12 propiedades dentro del portafolio de la compañía. Su incorporación a Legend Collection refuerza una propuesta de hospitalidad en la que el lujo se expresa a través de la identidad cultural, la arquitectura y la relación con el paisaje.