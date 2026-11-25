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Los avances tecnológicos y la evolución de los materiales amplían las posibilidades del diseño interior, al integrar innovación, funcionalidad y criterios de sostenibilidad. La compañía Decorcerámica reúne propuestas que responden a las nuevas dinámicas del habitar y exploran las cualidades estéticas y técnicas de las superficies, entendidas no solo como elementos de acabado, sino como componentes que definen la experiencia y el carácter de los espacios.

Las placas de porcelanato y piedra sinterizada de gran formato permiten crear revestimientos continuos, reducir las juntas y generar una mayor sensación de amplitud. Sus espesores y características técnicas ofrecen aplicaciones que van desde pisos, paredes y fachadas, hasta mesones, islas, barras y mobiliario.

“Estos materiales cambiaron la forma de interpretar los porcelanatos, al abrir el espectro hacia nuevos usos y ampliarlo a un sinfín de posibilidades. También vale la pena anotar que hay acabados mate, brillante y con texturas sincronizadas”, menciona Ivonne López, gerente nacional de Mercadeo del Grupo Decor.

A su vez, la tecnología 3D+ reproduce con gran realismo las vetas, tonalidades y texturas de materiales como la madera, el travertino, el cemento y la piedra, recreando con gran definición las vetas, las variaciones de tono y hasta los rasgos más sutiles de elementos como el travertino. La interacción de estas superficies con la luz permite descubrir nuevos matices y acentuar su apariencia natural.

La propuesta sostenible de Decorcerámica

Conozca los materiales que amplían las posibilidades del diseño interior

En materia de sostenibilidad, los pisos orgánicos, elaborados con componentes naturales y reciclados, ofrecen resistencia, fácil mantenimiento y bajas emisiones, con alternativas para espacios residenciales y comerciales. Por su parte, la piedra flexible, gracias a su reducido espesor y gran maleabilidad, permite revestir superficies curvas y geometrías complejas, como columnas y muros, tanto en interiores como en exteriores.

La innovación también transforma los espacios de baño y cocina. Los sanitarios inteligentes incorporan funciones automatizadas que favorecen el confort, la higiene y el uso eficiente del agua, mientras que las griferías de bajo consumo optimizan el recurso hídrico sin sacrificar el desempeño ni la expresión estética.

En estas últimas, materiales como el acero y acabados contemporáneos amplían las posibilidades de diseño. Así, los materiales y productos actuales articulan tecnología, diseño y responsabilidad ambiental en una nueva manera de concebir los ambientes.