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Casa Amani, un desarrollo residencial concebido para quienes buscan que su hogar sea mucho más que un lugar de descanso, se encuentra en uno de los sectores más tradicionales y exclusivos de Barranquilla, sobre la carrera 57 con calle 81.

Construido sobre cuatro lotes privilegiados en el barrio El Golf, el proyecto tiene 18 pisos y reúne 58 residencias, con tipologías de 240 y 366 metros cuadrados, y propone una experiencia alrededor del bienestar, la vida familiar y los intereses personales.

Casa Amani, el nuevo proyecto residencial en Barranquilla inspirado en la calma y el bienestar

La propuesta arquitectónica de esta obra parte de la sobriedad y la belleza de lo esencial, con la intención clara de transmitir calma por medio de la arquitectura. En su diseño se hace una oda a las curvas suaves y las formas orgánicas, que se complementan con materiales como la piedra y el mármol, además de elementos inspirados en la naturaleza y principios de diseño biofílico.

Esta visión se extiende a las zonas comunes, donde Constructora Venice desarrolló, junto con la arquitecta Martha Villarreal, una colección de más de 20 amenidades pensadas para acompañar diferentes momentos de la vida.

Casa Amani, el nuevo proyecto residencial en Barranquilla inspirado en la calma y el bienestar

En esta obra se contemplan espacios dedicados al bienestar, como piscina infinita, sauna, baño turco, gimnasio de vanguardia, jacuzzi de hidroterapia, salón de pilates y dos cabinas para masajes; igualmente, se incorporan ambientes para el encuentro y el entretenimiento, entre estos sky bar, cinema, área BBQ, social kitchen y dos salones sociales. A estos se suman un simulador de golf, cancha de microfútbol, beauty salon y zonas de juegos infantiles interiores y exteriores.

Sobre el diseño de Casa Amani

Además, estas áreas responden al ADN de Casa Amani: entender la vivienda como un escenario donde las pasiones, los hobbies y los deseos personales encuentran un lugar. La intención es que cada residente pueda disfrutar de aquello que le gusta sin tener que salir de casa, mientras comparte con quienes forman parte de su vida. Así, el proyecto materializa una promesa de valor que se resume en la frase “Convertir lo cotidiano en extraordinario”.

Casa Amani, el nuevo proyecto residencial en Barranquilla inspirado en la calma y el bienestar

Toda esta filosofía se refleja en los trece años de trayectoria de la compañía en la región Caribe, donde ha desarrollado proyectos de la talla de Ocean Tower Business Center y Venice Art Tower. Detrás de cada obra hay un equipo profesional que cuida al detalle la planeación, la estructuración y cada etapa constructiva, con el propósito de alcanzar altos estándares de calidad. De este modo, como lo aseguran desde Venice, han construido confianza y satisfacción en cada uno de sus clientes.

Con el 75 % de las residencias vendidas, Casa Amani representa un nuevo capítulo en esta trayectoria. Un proyecto en el que la arquitectura, el bienestar y una atención minuciosa dan forma a un hogar en el que, como propone su concepto, las historias más importantes se escriben en casa.