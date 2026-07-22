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La nueva etapa de Verdura Resort, uno de los destinos de lujo más reconocidos del Mediterráneo, lleva la firma de Olga Polizzi, cofundadora y directora de Diseño de Rocco Forte Hotels, en colaboración con Studio Moschino. Juntos desarrollaron el concepto que inaugura un programa de modernización de tres años y redefine la experiencia de hospedaje a través de una propuesta donde el diseño, la artesanía y el paisaje siciliano se convierten en protagonistas.

La artesanía siciliana define la renovación de este 'resort' en Italia

Ubicado en la costa suroeste de Sicilia, Italia, el resort presentó la renovación de 58 habitaciones y suites, entre ellas diez exclusivas Forte Suites, además de Family Suites, Pool Suites, Grand Suites y habitaciones Double Deluxe y Seafront. La intervención no busca únicamente actualizar los espacios, propone una nueva narrativa de hospitalidad que encuentra inspiración en el territorio, la cultura y la luz cambiante del Mediterráneo.

La artesanía siciliana define la renovación de este 'resort' en Italia

Sobre la propuesta para el resort

Desde el primer ingreso, los interiores transmiten una sensación de calma y sofisticación. Las líneas limpias conviven con materiales cálidos y una paleta cromática que reproduce la evolución del paisaje costero a lo largo del día. Blancos tiza, arenas, azules oceánicos, aguamarinas, terracotas suaves y delicados tonos coral dialogan con matices más profundos que evocan las piedras húmedas y las maderas moldeadas por el mar, creando ambientes luminosos que mantienen una estrecha conexión con el exterior.

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Las Forte Suites representan la expresión más exclusiva de esta visión. Concebidas para familias y grupos de amigos, combinan amplias áreas sociales con habitaciones privadas que funcionan como refugios de descanso. Cada una desarrolla una identidad propia inspirada en diferentes facetas del paisaje siciliano.

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Mientras tanto, la Mimosa Suite toma como referencia los jardines del resort y construye una atmósfera cálida mediante tonos ocres y motivos florales. La Peonia Suite apuesta por una composición más serena, donde el coral y los matices tierra generan un ambiente delicado y contemplativo. En contraste, la Acacia Suite traslada el paisaje rural al interior mediante verdes profundos, acabados en madera y referencias visuales a los extensos olivares que rodean la propiedad.

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La personalización también se refleja en el mobiliario y los detalles arquitectónicos. Estanterías integradas con acabados en yeso texturizado adquieren un carácter escultórico, mientras escritorios y repisas incorporan discretos acentos en rojo cáscara de huevo. En las áreas sociales, un elegante bar revestido en mármol Light Emperador con acabado mate se convierte en el punto focal del espacio, acompañado por una iluminación sutil y fondos espejados que aportan profundidad y refinamiento.

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El proyecto incorpora además una dimensión artística gracias a las obras creadas especialmente para el resort por la artista española Cristina Mena. Sus composiciones abstractas, desarrolladas en tonos ocre, terracota y negro carbón, evocan el origen volcánico de la isla y la intensidad de la luz mediterránea, estableciendo un diálogo entre arte contemporáneo y arquitectura interior.

Detalles del diseño de la obra

En esta obra, la renovación refleja una tendencia cada vez más presente en la hotelería de lujo: convertir el diseño en una extensión del destino. Los espacios construyen una experiencia profundamente vinculada al contexto, donde la identidad local se expresa a través de los materiales, el color, la artesanía y la relación permanente con el paisaje.

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Rodeado por 230 hectáreas de olivares y huertos de cítricos, además de 1,8 kilómetros de costa privada, Verdura Resort se ubica entre el Valle de los Templos y la ciudad de Sciacca. La propiedad alberga 203 habitaciones y suites, junto con 20 Rocco Forte Private Villas, residencias privadas situadas sobre las colinas con vistas privilegiadas al mar Mediterráneo.

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Su oferta se complementa con una propuesta gastronómica inspirada en la cocina siciliana, el Irene Forte Spa, un santuario de bienestar de 4.000 metros cuadrados, y dos reconocidos campos de golf de 18 hoyos diseñados por Kyle Phillips, atributos que consolidan al complejo como uno de los referentes europeos en hospitalidad, arquitectura y diseño contemporáneo.