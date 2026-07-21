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Este hospital forma parte del complejo médico ECR en Sopot y fue realizada por la firma FAAB Architektura. El edificio se inspira en la serie fotográfica AquaViva de Pierre Carreau, que captura paisajes marinos en primer plano. La geometría ondulada de este proyecto se evidencia en los volúmenes superiores y en las marquesinas esculturales de la entrada principal. Además, la luz del sol que se desliza sobre la fachada resalta sus finas divisiones, creando una presencia tridimensional dinámica.

El hospital del futuro: la arquitectura para mejorar el bienestar de los pacientes

El campus incluye un laboratorio de análisis, una clínica ambulatoria, un hospital de cirugía de día y un lugar especializado e instalaciones para la atención pre y postoperatoria. Estas obras, albergan habitaciones, un restaurante y un amplio centro de rehabilitación con terapia de movimiento y equipos avanzados, como tecnología láser, crioterapia y terapia hiperbárica, que aceleran la cicatrización de heridas postoperatorias.

El hospital del futuro: la arquitectura para mejorar el bienestar de los pacientes

Como característica de este proyecto, los paneles perforados incorporan el patrón sagrado de la «Flor de la Vida», tradicionalmente atribuido a propiedades curativas y presente en templos del antiguo Egipto, la arquitectura india y artefactos mayas.

El hospital del futuro: la arquitectura para mejorar el bienestar de los pacientes

Este enfoque hace referencia a las tradiciones constructivas locales de colocar patrones ornamentales en las fachadas. El patrón diseñado cubre toda la fachada de paneles de aluminio, incluyendo secciones planas, de geometría variable y contraventanas.

El diseño del complejo

Según las necesidades de los usuarios, los edificios presentan dos fachadas distintas. Una envolvente blanca refleja la luz solar, protegiendo las paredes sur, este y oeste del sobrecalentamiento. Los paneles de las ventanas con contraventanas crean una barrera protectora continua cuando es necesario.

El hospital del futuro: la arquitectura para mejorar el bienestar de los pacientes

Las proporciones entre las aberturas y las secciones de los paneles opacos se perfeccionaron mediante el trabajo con maquetas físicas a escala 1:1. El resultado final permite un uso confortable del edificio incluso con todas las contraventanas cerradas, lo que se traduce en un ahorro energético en verano al reducir la demanda de refrigeración.

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También, los balcones prefabricados aportan ritmo y un juego de luces y sombras adicional a la fachada. Las barandillas de este espacio limitan las vistas hacia los espacios privados de los balcones y las habitaciones contiguas.

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Por otro lado, los interiores fomentan la seguridad y el descanso antes y después de los procedimientos. La tecnología médica, incluidos los sistemas de llamada de enfermería, se integra en la decoración. Como detalle de esta obra, el Jardín Costero, visible desde las ventanas, los balcones y la planta baja, tiene un efecto terapéutico, incluso para los pacientes postrados en cama. Compuesto por vegetación autóctona de las dunas, ocupa el espacio entre los edificios.

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El modelado 3D desempeñó un papel crucial tanto en la fase de diseño como en la de construcción. Se crearon modelos independientes para la fachada, la estructura de acero y la estructura de hormigón del edificio. Las técnicas de modelado optimizaron el uso de materiales y redujeron el tiempo de construcción.

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Construido sobre un terreno industrial abandonado y degradado, el proyecto transforma cinco hectáreas en espacios verdes y parques interconectados. Tanto los edificios como los terrenos circundantes cuentan con sistemas de recolección de agua de lluvia que reducen significativamente la carga de aguas pluviales municipales.