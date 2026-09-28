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En Bogotá, es cada vez más habitual encontrar proyectos inmobiliarios enfocados principalmente en maximizar cada metro cuadrado del suelo, en detrimento del bienestar de quienes los habitarán. Esta tendencia responde, en gran medida, a la creciente escasez de terrenos aptos para nuevos desarrollos. Sin embargo, propuestas como la de Ochoa + Albornoz Arquitectos se distancian de esta visión al ubicar a las personas y su calidad de vida en el centro de sus diseños.

Esta es la firma que apuesta por el confort y la calidad de vida en la vivienda de Bogotá

“La constructora nació en 2017, hace casi diez años, cuando la fundamos junto con mi esposa, Stefanie Albornoz. Desde ese momento tenemos una ventaja competitiva, pues los dos somos arquitectos, por lo que conocemos todo el proceso, desde la elección del lote y el diseño arquitectónico hasta la ejecución y comercialización de la obra. Somos completamente transversales, y eso permite que el resultado final sea muy cuidado, ya que cada detalle pasa por nuestras manos”, explica Jorge Ochoa Pérez, fundador y gerente de proyectos de la compañía.

Esa decisión de mantener el control sobre todas las fases de la obra permite que sus proyectos residenciales —enfocados en un segmento premium— estén compuestos por áreas diseñadas para todo tipo de personas, desde solteras hasta familias integradas por varios miembros.

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Es así como, en la mayoría de sus desarrollos, los apartamentos comienzan en los 50 metros cuadrados, pero fácilmente pueden llegar a los 200. “No manejamos una gran cantidad de proyectos en paralelo, por lo general son solo dos o tres. Esto nos permite optimizar nuestros procesos de construcción, mantener un equipo cohesionado y garantizar que cada edificio reciba la atención y el cuidado que merece”, señala.

Esa definición de segmento premium se logra con una especial atención en la selección de materiales y acabados, maderas, melaminas, detalles de iluminación, alturas libres de los apartamentos, así como en la integración de conceptos de confort térmico y acústico que se materializan con ventanerías alemanas de alta especificación marca Rehau y muros con aislamientos en lana de roca.

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Lo anterior se ve representado en edificios como Element 9-96, Alhambra 120, Element 125, Element Park o, el más reciente, Elemental —que se encuentra en obra—. Lo que vale la pena destacar es que, en comparación con el mercado general, sobre todo en Bogotá, donde los desarrolladores a menudo sacrifican el confort para maximizar el número de unidades por proyecto, Ochoa + Albornoz Arquitectos opta por áreas generosas, que priorizan la comodidad y la calidad de vida del usuario. Esta decisión tiene implicaciones comerciales —significa menos unidades y márgenes de ganancia potencialmente menores por área construida—, pero se alinea con su filosofía de enfatizar la calidad sobre la cantidad.

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Y es esta filosofía la que les permite dar a sus clientes un alto nivel de personalización en cada uno de los apartamentos. “En nuestros edificios, todos los inmuebles son distintos entre ellos, ya que algunas personas quieren distribuciones específicas, otras prefieren acabados de alta gama y algunas integrar sistemas de sonido de alta fidelidad. Al manejar dos o tres proyectos al tiempo, podemos ajustarnos a las necesidades de cada usuario”, explica Jorge Ochoa.

Un estilo de vida

Uno de sus más recientes trabajos es Elemental, ubicado en Santa Bárbara Oriental (Bogotá). En este proyecto, los arquitectos optaron por una escala significativamente mayor que la de sus anteriores obras: 16 pisos. Sus unidades van desde las dos hasta las tres alcobas, con áreas que oscilan entre los 70 y 150 metros cuadrados. “Lo que hace especialmente atractivo a Elemental —asegura Ochoa— son su implantación y las vistas que ofrece: los residentes pueden disfrutar de panorámicas hermosas de Bogotá en ambas direcciones, es decir, hacia el occidente y hacia los cerros orientales”.

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En materia de amenidades, Elemental ofrecerá áreas de coworking, múltiples terrazas, rooftop, gimnasio completamente equipado, sauna para relajación y bienestar, zonas infantiles tanto interiores como exteriores para que los niños tengan espacios seguros, teatrino y un paisajismo muy detallado, con jardines que crean ambientes tipo bosque.

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Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es su fachada, donde aplicaron un sistema EIFS (Exterior Insulation and Finish System), un revestimiento exterior multicapa que aísla térmicamente. Entre los beneficios que ofrece están la absorción de energía de los rayos UV —lo que protege el interior del calor excesivo—, un mejor comportamiento frente a los sismos —absorbe mucho mejor la energía sísmica—, estructura más ligera y una mayor durabilidad.

Más que una constructora

El hecho de tener una formación como arquitectos también les permitió a los fundadores de Ochoa + Albornoz Arquitectos diversificar la oferta de su firma. En la actualidad, ejecutan tres líneas de negocio: desarrollo inmobiliario, interiorismo y obra civil.

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“En los últimos tres años, hemos estado desarrollando proyectos muy interesantes de interiorismo, tanto en apartamentos residenciales como en encargos comerciales”. En este último punto destaca el restaurante El Velero, situado en Bogotá, donde ejecutaron una remodelación de un área de casi mil metros cuadrados. “El concepto arquitectónico giró en torno a un espacio central principal que funciona como bar, alrededor del que se organizan todos los otros servicios. Este ambiente central está protegido por una cubierta acristalada de alta especificación, que permite que la luz natural inunde el lugar mientras se mantiene el control ambiental”.

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Para Jorge, aunque Ochoa + Albornoz Arquitectos es una firma joven, el generar alianzas con empresas como Construcciones por Colombia, Integra Gerencia y Construcción, Escobar Estudio Arquitectos y Tres más Arquitectos, le ha permitido consolidar una propuesta clara, en la que el diseño y la buena arquitectura son el eje para plantear inmuebles no pensados para aprovechar al máximo los metros cuadrados, sino para crear hogares donde el confort, la calidez y el buen habitar marcan el camino. Instagram: @ochoa_albornoz.