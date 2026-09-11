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Ubicada en una zona residencial de BSD, Tangerang del Sur, esta vivienda, diseñada por la firma K-Thengono, se caracteriza por una estrategia de volumetría que busca un equilibrio entre apertura y privacidad, optimizando la luz natural y la ventilación.

Conozca el diseño de esta vivienda que convierte el movimiento en experiencia

Aprovechando la forma del terreno, el diseño calibra cuidadosamente sus volúmenes para integrarse con las vistas exteriores, manteniendo a la vez un ambiente doméstico más íntimo. En lugar de tratar la esquina simplemente como una fachada expuesta, el solar de esta obra se convierte en una oportunidad para organizar la casa en torno a una secuencia de vistas enmarcadas, patios y espacios al aire libre.

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La composición comienza con un volumen público en forma de L en la planta baja, orientado a lo largo de los bordes frontal y lateral del solar. Esta configuración delimita una zona exterior más tranquila en la parte trasera de la parcela, que se convierte en el principal punto focal visual en este nivel.

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El diseño de la vivienda

La disposición crea una transición gradual entre la calle y el interior más privado, permitiendo que los espacios comunes permanezcan conectados con el exterior a la vez que se conserva una sensación de intimidad. Sobre este volumen, una mayor masa superior alberga el programa privado, estableciendo una clara jerarquía espacial entre las áreas comunes e íntimas.

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El volumen superior se divide y manipula para generar circulación como recurso arquitectónico. En la fachada principal, la masa se desplaza hacia abajo, creando una conexión vertical entre la planta baja y la planta superior. Hacia la parte trasera, el volumen se eleva, permitiendo que la arquitectura se abra hacia el cielo y extienda la secuencia de espacios exteriores.

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La circulación en la segunda planta se configura como un teatro interior para proyecciones de películas, que a su vez da acceso a la piscina en la azotea. Aquí, el movimiento entre los diferentes programas se convierte en parte integral de la experiencia espacial, en lugar de ser simplemente un medio para conectar habitaciones.

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Esta manipulación de la masa permite una secuencia exterior extendida, donde el movimiento continúa desde la sala de estar superior hasta la piscina y luego asciende nuevamente a un espacio de yoga al aire libre en el nivel más alto. Un techo verde completamente ajardinado corona el edificio, añadiendo otra capa de paisaje a la residencia organizada verticalmente.

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En conjunto, estos gestos opuestos crean múltiples circuitos que conectan los espacios interiores con las áreas exteriores en varios niveles, fomentando el movimiento a través de la casa y permitiendo experimentar los diferentes espacios desde perspectivas cambiantes.

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La estrategia de circulación por capas también favorece la ventilación cruzada y permite que la luz natural penetre profundamente en la casa. Las zonas de circulación que rodean el edificio están protegidas con paneles tejidos operables hechos de ratán PET reciclado, lo que permite el paso del aire.

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Estos paneles permiten el paso de la luz, a la vez que la filtran y mantienen la privacidad. Proporcionan una capa ambiental flexible que se puede ajustar según las condiciones cambiantes a lo largo del día. Las esquinas redondeadas responden directamente a la geometría de la esquina.

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Asimismo, el emplazamiento facilita las transiciones entre volúmenes y suaviza la volumetría general. Por su parte, la fachada de la planta baja está construida con hormigón texturizado de bambú, lo que aporta un carácter táctil a la base de la casa.

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A través de su volumetría en capas y su diseño orientado a la circulación, la vivienda se posiciona el movimiento como experiencia arquitectónica central, que conecta la vida doméstica, paisaje, luz y ventilación en varios niveles.