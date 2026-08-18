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Estas piezas, realizadas por Carlos Saldarriaga, son el resultado de una investigación material que el diseñador ha hecho durante más de un año en torno a la cerámica. La serie, que también se compone de jarrones y bowls, trasciende su función para explorar la forma en que la materialidad, el volumen y la luz se relacionan en el espacio.

Una colección de luminarias en cerámica donde la luz es el material principal

Su proceso de diseño parte de una decisión poco habitual dentro del trabajo cerámico. En lugar de modelar el barro de la manera tradicional, Saldarriaga construye las piezas mediante la técnica de placa, ensamblando planos que se pliegan, se intersecan y se curvan con precisión para dar origen a volúmenes de gran fuerza escultórica.

Una colección de luminarias en cerámica donde la luz es el material principal

Una de las principales fuentes de inspiración de la colección es la arquitectura moderna, especialmente la de mediados del siglo XX; por esto, referencias como columnas, pórticos o celosías se ven representadas en las piezas. Otro de los rasgos que las definen es el papel de las curvas, detalle que aporta continuidad entre las superficies y refuerza la presencia de cada volumen.

Una colección de luminarias en cerámica donde la luz es el material principal

“Me interesa la capacidad que tiene la arquitectura para expresar estructura y monumentalidad a partir de formas esenciales. No busco reproducir edificios, sino reinterpretar ese lenguaje en objetos cotidianos”, manifiesta el diseñador.

El diseño de las luminarias y la colección

La luz se convierte en un componente estructural del diseño, particularmente en las luminarias, ya que atraviesa perforaciones, se desliza por las aberturas y transforma la percepción de la pieza según la intensidad de la iluminación y el punto de vista del observador. “La luz deja de ser un añadido. Es un material más del proyecto, contenido dentro del objeto y capaz de modificar continuamente la forma en que este se percibe”, explica Saldarriaga.

Una colección de luminarias en cerámica donde la luz es el material principal

Y como en toda pieza hecha a mano, la belleza no está en la perfección sino en la calidez de las manos que le dan forma. Por esta razón, los esmaltes completan esta exploración material con variaciones, matices y pequeñas imperfecciones, propias del trabajo artesanal, que contrastan con la precisión geométrica de las formas. Así, cada objeto conserva la memoria de la cerámica y la singularidad de una pieza irrepetible.

Una colección de luminarias en cerámica donde la luz es el material principal

Con su trabajo, Carlos Saldarriaga propone una reflexión sobre la relación entre arquitectura, diseño y artesanía. En esta colección, la cerámica y la luz dialogan para construir objetos que transforman la atmósfera de un espacio e invitan a descubrirlo desde una nueva perspectiva.