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Cuando las personas se mudan a otro país, llevan consigo formas de cocinar, reunirse y hacer negocios. Qué conservar, qué adaptar y qué debe responder a las particularidades de un nuevo lugar son preguntas recurrentes en la práctica de Elvira Ireri.

Esta panadería en Praga transforma la elaboración de bagels en un concepto de diseño

Fue así como la diseñadora mexicana creó el concepto para Bejgl, una panadería de 70 metros cuadrados en Praga que combina la historia personal de su fundadora, Katie Perkins, la identidad de marca y las necesidades prácticas de un negocio dedicado a la elaboración de bagels.

Para Perkins, la conexión comienza con los bagels. Aunque lleva más de 20 años viviendo en Praga, creció en el norte de California, donde estos panes formaban parte de su vida cotidiana. El proyecto representó una oportunidad para trasladar esas referencias familiares al contexto checo, desde la receta y el proceso de horneado hasta las ideas de Perkins sobre cómo debería funcionar una panadería.

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La identidad de marca de Bejgl se desarrolló desde cero, de manera paralela al diseño interior, el menú y el proceso de producción. El proyecto reunió a un equipo internacional que incluyó a un diseñador argentino encargado de la identidad gráfica y el sitio web, un chef español que contribuyó al desarrollo del menú y un equipo checo que asesoró sobre las normativas locales. Por su parte, Ireri coordinó estos aportes y los tradujo en el diseño espacial.

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Una panadería inspirada en los recuerdos familiares

Una reunión entre Ireri y Perkins resultó decisiva para encontrar la dirección adecuada del proyecto. Durante el encuentro, la fundadora le mostró una bolsa de tela pintada por su hija, en la que aparecía Yeastie Beastie, un personaje creado cuando hornear todavía era una afición familiar.

Descrito como el «guardián de la levadura», este personaje ofreció una perspectiva más personal sobre la relación de Perkins con la panadería y ayudó al equipo a conectar sus referencias con la historia detrás del negocio. La figura pasó a formar parte de la identidad de marca y aparece en los empaques y materiales impresos.

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El interior se inspira en el oficio de elaborar bagels y traslada sus movimientos y su lenguaje visual al espacio. Fotografías antiguas que mostraban estos panes transportados en grandes aros sirvieron como referencia para un motivo recurrente de líneas curvas, presente en elementos que van desde el mostrador hasta la iluminación y los patrones de los revestimientos cerámicos.

Sobre el mostrador, las lámparas colgantes están suspendidas mediante cintas planas que forman bucles a lo largo del techo, evocando la manipulación de la masa. Su disposición escultórica crea un punto focal que contrasta con los equipos de acero inoxidable ubicados detrás del mostrador.

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Colores y patrones que construyen una identidad

Las superficies revestidas con baldosas aportan un carácter retro y expresivo mediante patrones, composiciones gráficas y palabras. Desarrollados en diálogo con la identidad de marca, los diseños de los revestimientos y la paleta cromática contribuyen a conectar los diferentes elementos del interior.

En la parte delantera, las baldosas se extienden por las paredes y establecen una conexión visual con el mostrador. Al fondo, dos muros revestidos incluyen las palabras «Bejgl baby!», el nombre original del establecimiento. Conservada por petición de Perkins, esta inscripción mantiene viva una referencia a los comienzos del negocio.

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Un diseño que responde al funcionamiento del negocio

La distribución espacial estuvo determinada por las necesidades prácticas de una panadería en funcionamiento. Perkins quería ofrecer toda la variedad de recetas, por lo que los tiempos de producción, los flujos de trabajo y el almacenamiento adquirieron especial importancia al momento de definir la planta.

Comprender la función de cada estación de cocina y los equipos necesarios permitió establecer la organización del espacio, mientras que la ubicación del menú se coordinó con las áreas de atención al público.

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El mostrador para pedidos para llevar exhibe los bagels recién horneados y permite que los clientes observen algunas etapas del proceso de preparación y cocción. Por su parte, las zonas de producción y almacenamiento ocupan la parte posterior del local, con un espacio adicional para guardar productos sobre esta sección.

De esta manera, las formas curvas, los patrones gráficos y la selección de materiales incorporan referencias a la elaboración de bagels en todo el interior. El resultado es un espacio en el que la identidad de marca se traduce en una experiencia física de la panadería.