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Los apartamentos históricos suelen tener una gran ventaja: una vez se comprende su lógica original, el diseño prácticamente comienza a tomar forma por sí solo. Sin embargo, este, ubicado en un edificio histórico de Praga, había perdido hacía mucho tiempo esa lógica.

Una renovación realizada aproximadamente veinte años atrás había ignorado tanto las estructuras históricas como las relaciones espaciales. El techo de madera pintada había quedado oculto bajo intervenciones posteriores, la cocina estaba comprimida en un pasillo y dos corredores innecesarios aparecían inmediatamente después de la puerta de entrada. Todo esto lo había convertido en un espacio cerrado y confuso.

Una primera remodelación destruyó el concepto de este apartamento: así lograron recuperarlo

El objetivo de la nueva renovación fue eliminar las capas de intervenciones anteriores, recuperar y asegurar las valiosas estructuras originales y, de esta manera, preservar el patrimonio histórico del edificio.

Un apartamento con techos pintados y muros de piedra

El principal protagonista del interior es el techo de madera pintada de la sala, que fue restaurado profesionalmente. Debido a sus tonalidades oscuras y a la poca altura del espacio, el resto del interior se diseñó en colores claros, con el propósito de evitar una sensación de estrechez y permitir que el techo continuara siendo el centro de atención del apartamento.

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Durante la renovación, el edificio histórico presentó varias sorpresas. La estabilidad estructural fue uno de los mayores desafíos, pues era necesario conservar y reforzar los elementos originales sin sobrecargarlos. Por esta razón, el techo pintado ahora está sostenido por una nueva viga de acero, que se dejó con su acabado natural para complementar la madera oscura. También se conservó la chimenea original, reforzada con aros de acero.

Sin embargo, el mayor hallazgo fue un muro de piedra original en la sala. Para evitar llenarlo de luminarias, se decidió iluminarlo únicamente mediante luces ocultas e integradas en el mobiliario.

La mampostería de piedra original también quedó expuesta en el baño privado de la habitación principal. Mientras que en la sala las piedras se suavizaron y blanquearon para evitar que compitieran visualmente con el techo pintado, en el baño se conservaron su textura rústica y su color natural, equilibrados por la luminosidad del resto del espacio.

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Este elemento se complementa con un espejo irregular, fabricado a medida, cuyos bordes fueron oscurecidos manualmente por un especialista en acabados de yeso.

Dos mundos y distintas capas del tiempo

Los contrastes constituyen uno de los aspectos más interesantes de los apartamentos históricos. Basta recorrer unos cuantos pasos para que la atmósfera cambie por completo. En el costado que da al patio interior predominan la piedra, el techo pintado y una atmósfera medieval. Hacia la calle, en cambio, los protagonistas son las ventanas altas de doble marco, los techos con molduras de estuco y la luz natural.

El edificio también fue ampliado gradualmente a lo largo del tiempo, razón por la cual el apartamento presenta diferentes niveles de piso. En lugar de intentar nivelarlos, se respetaron los pequeños escalones y se aprovechó cada espacio y cada altura disponible.

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En apartamentos de estas características, los muros no necesitan ser perfectamente rectos, sino transmitir autenticidad. Por ello, en todas las estructuras originales se utilizaron revestimientos tradicionales de cal aplicados con llana, que reproducen las texturas originales.

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En contraste, los volúmenes construidos para los baños presentan superficies lisas de yeso y puertas ocultas sin marcos. El diálogo entre las superficies históricas de apariencia rústica y las intervenciones contemporáneas de líneas limpias constituye uno de los principios fundamentales del diseño interior.

Al mismo tiempo, los nuevos materiales debían integrarse naturalmente con las superficies antiguas. Por esta razón, las baldosas de los baños se instalaron combinando diferentes formatos, con un patrón irregular y juntas de apariencia envejecida.

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Los pisos de roble fueron blanqueados a mano para evitar que compitieran visualmente con el techo pintado. Además, su superficie cepillada y trabajada con cincel les proporciona una pátina que dialoga con el carácter histórico del apartamento.

Lo que se esconde detrás de las puertas

Las estructuras originales ofrecían muy pocas posibilidades de intervención, una limitación que terminó conduciendo a algunas de las mejores soluciones del proyecto.

Con la nueva distribución, la habitación principal se convirtió en un refugio privado. En uno de los nichos profundos se instaló una sauna, complementada por una bañera exenta ubicada frente a la ventana.

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La bañera, originalmente lisa, recibió un acabado exterior aplicado a mano con llana, con un degradado de color que va desde una base oscura hasta una parte superior más clara.

Una pantalla de proyección desciende desde el techo, cubre las ventanas y transforma la habitación en un cine en casa. Este espacio también se conecta con un baño privado. La nueva distribución permitió incorporar un segundo baño y un sanitario independiente. La mampara de ducha, elaborada en vidrio ahumado, tiene una forma irregular definida a partir de la figura humana.

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Aunque parece una intervención artística, su diseño surgió de una necesidad práctica: sigue el movimiento de una persona al pasar, protege el espacio de las salpicaduras de agua y permite mantener el baño abierto y ligero.

Un espacio para la tranquilidad

La zona de esquina del apartamento se mantuvo deliberadamente separada de la sala. Sus gruesos muros históricos definían claramente su carácter, por lo que se decidió conservar esa identidad.

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En lugar de convertirla en otra habitación social, se transformó en un estudio, que terminó siendo uno de los rincones más agradables de toda la vivienda.

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La vida contemporánea integrada discretamente

El interior combina una estética histórica con tecnología moderna. Un sistema de hogar inteligente controlado por voz permite manejar la iluminación, las persianas y diferentes ambientes preconfigurados. El televisor sin marco de la sala está diseñado para parecer una pintura, mientras que los parlantes están completamente empotrados en los muros y ocultos detrás de revestimientos textiles.

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Los sistemas de extracción de humedad y renovación del aire, necesarios especialmente en espacios como la habitación con sauna, se integraron directamente en el mobiliario.

También se prestó especial atención a la acústica y la privacidad: los pisos cuentan con aislamiento contra el ruido de impacto y los techos incorporan lana acústica.

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La chimenea funciona con gas, tiene control eléctrico y presenta una imitación de madera de gran realismo. Su diseño consiste en un volumen cónico de tonalidad clara y esquinas redondeadas.

Para el proyecto también se encargó a especialistas en yeso una escultura abstracta blanca, diseñada a medida, que aporta un acento escultórico al interior.

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La parte oscura de la cocina está fabricada en MDF lacado, con una pátina que imita el acero. Por otro lado, las superficies de trabajo, la base de la chimenea y los lavamanos están elaborados en Dekton, un material resistente al uso cotidiano que permite mantener la coherencia de la paleta de materiales del apartamento.