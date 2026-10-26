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En las montañas de El Retiro, Antioquia, la arquitectura encuentra un punto de equilibrio entre dos culturas y sus maneras de habitar. La vivienda que protagoniza nuestra portada, diseñada por Llano Arquitectos, explora el encuentro entre la sensibilidad japonesa y la tradición tropical colombiana a través de una propuesta que privilegia la sencillez, la relación con el entorno y el cuidado por los detalles.

Especial Medellín, obra por Llano Arquitectos. Fotografía: Sitio Estudio.

En esta obra la vegetación, la luz y el clima hacen parte de la experiencia espacial. Elementos como el tatami, los aleros profundos y el uso honesto de materiales como el concreto expuesto y la madera construyen una atmósfera en la que cada decisión responde a una forma consciente de vivir. La luz cenital completa esta búsqueda y convierte los gestos cotidianos en parte esencial de la experiencia arquitectónica.

Especial Medellín, obra por Llano Arquitectos. Fotografía: Sitio Estudio.

Esta mirada sobre el espacio y el bienestar también atraviesa nuestro Especial Remodelación, en el que exploramos distintas maneras de transformar los lugares que habitamos. A través de proyectos e intervenciones, entre ellos propuestas ubicadas en el norte de Bogotá, descubrimos cómo las decisiones de diseño, la selección de materiales y la reinterpretación de lo existente pueden renovar la relación con el hogar.

Lo nuevo de la edición AXXIS de octubre

La edición continúa con nuestro Especial Medellín, un recorrido por la arquitectura antioqueña contemporánea y algunas de las propuestas más destacadas de La Feria de Diseño 2026. Una oportunidad para conocer ideas, materiales y objetos que amplían las posibilidades del diseño y ofrecen nuevas perspectivas sobre los espacios actuales.

Especial Medellín, obra por Lascaux Five. Fotografía: Carlos Vélez.

También viajamos al Alto Putumayo para acercarnos a las máscaras ceremoniales elaboradas en mopa-mopa por el taller Chagra. Esta exploración nos invita a reconocer el valor de los saberes artesanales, las tradiciones y los procesos creativos que mantienen viva la memoria cultural de los territorios.

Especial Medellín, obra por Lascaux Five. Fotografía: Carlos Vélez.

¿Qué detalle, textura o material de su hogar transforma sus rituales de todos los días? Lo invitamos a compartirlo en los comentarios y a descubrir estas historias en la nueva edición impresa de AXXIS, disponible en librerías, puntos de venta autorizados y por suscripción.