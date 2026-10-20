Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

En esta obra, ubicada en Sabaneta (Antioquia), la renovación interior partió de la intención de conservar la calidez de esos lugares de barrio donde comprar el pan significa también encontrarse y compartir, pero llevando esa experiencia a un lenguaje contemporáneo.

Descubra el revestimiento que transformó el diseño de esta panadería en Sabaneta

En el proyecto, desarrollado por Greco Architect, con la dirección del arquitecto Andrés Mauricio González Greco, se propone una arquitectura de contemporaneidad cálida, en la que la biofilia funciona como hilo conductor. Vegetación, iluminación natural, ventilación, madera, piedra y terrazo se articulan para construir un espacio sereno, luminoso y cercano.

La intervención adquiere especial fuerza en los muros, originalmente lisos, que hoy tienen una nueva expresión gracias a las placas Eterboard Design, de Eternit, con su textura de listones 7C Cedar en tono terracota, que evoca un aspecto similar a la madera. La elección respondió a esa búsqueda de un revestimiento capaz de soportar el alto tráfico propio de una panadería, pero que conservara la calidez visual de la madera.

Descubra el revestimiento que transformó el diseño de esta panadería en Sabaneta

La solución se terminó convirtiendo en uno de los puntos que definen la identidad del sitio. Las placas, dispuestas verticalmente, generan ritmo y modifican la percepción de un local profundo y alargado. Además, sus líneas conducen visualmente hacia el fondo, mientras el tono terracota establece un diálogo con los demás elementos del diseño.

“La placa nos permitió crear ese ritmo vertical que hoy identifica al lugar. Alarga visualmente el espacio, dirige la mirada hacia el fondo y, junto a la luz cálida, construye la atmósfera acogedora que buscábamos”, explica el arquitecto.

Descubra el revestimiento que transformó el diseño de esta panadería en Sabaneta

La materialidad fue el punto de partida para construir una experiencia sensorial. El terrazo del piso aporta luminosidad y continuidad, los muros y bancas con acabado tipo microcemento suman una textura suave, mientras las lámparas de fibra natural proyectan sombras sobre el cielorraso. Por su parte, las líneas de luz LED organizan el recorrido y acentúan la sensación de amplitud.

En este proyecto, las placas Eterboard Design se volvieron una opción que ayuda a equilibrar calidad, durabilidad y costo. Su disposición vertical, acompañada por las líneas de luz del techo, guía la mirada hacia el pulmón de la obra: el patio, donde la vegetación, el terrazo y la apertura al cielo refuerzan la conexión con la naturaleza. En este recorrido, la paleta de color funciona como hilo conductor de una atmósfera definida por la frescura y el encuentro.

Descubra el revestimiento que transformó el diseño de esta panadería en Sabaneta

Eternit demuestra en esta panadería cómo un revestimiento se convierte en parte esencial de la arquitectura, al aportar resistencia al uso diario y, al mismo tiempo, transformar la escala, el recorrido y la percepción de un espacio.

Nos encanta de la propuesta de Eternit

1. El tono terracota de las placas conecta los muros con la madera, la luz cálida y la vegetación, construyendo una paleta coherente que le da identidad al espacio.

2. Las placas Eterboard Design con su textura Cedar transformaron los muros, originalmente lisos, en uno de los principales elementos de identidad del proyecto.

3. La disposición vertical del revestimiento alarga visualmente el local y conduce la mirada hacia el patio, donde la vegetación, la luz y el cielo completan la experiencia.

5. La disposición vertical del revestimiento alarga visualmente el local y conduce la mirada hacia el patio, donde la vegetación, la luz y el cielo completan la experiencia.