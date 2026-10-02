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En el panorama actual de la arquitectura y la ingeniería en Colombia, los desafíos en la construcción demandan soluciones que integren alta resistencia, flexibilidad, sostenibilidad y eficiencia en los tiempos de ejecución. Es por esto por lo que el acero ha dejado de ser únicamente un componente oculto en las cimentaciones para convertirse en el gran protagonista de la construcción del país, como lo son las estructuras metálicas, edificios y puentes. Y es en este escenario donde compañías como AM Ferretería Andrés Martínez desempeñan un papel fundamental.

Así AM Ferretería Andrés Martínez se convirtió en un gigante del acero en Colombia

Fundada hace más de medio siglo en Bogotá y hoy dirigida por la segunda generación, la empresa familiar AM Ferretería Andrés Martínez se ha posicionado como un actor clave del desarrollo industrial y urbano del país. Con la consigna de “Gigantes de acero”, la organización ha construido un ecosistema integral que abarca desde la producción local refinada hasta la importación y comercialización masiva de perfiles y materiales de alta calidad para constructores, desarrolladores e industrias en el ámbito nacional.

Así AM Ferretería Andrés Martínez se convirtió en un gigante del acero en Colombia

Entre sus líneas de negocio se encuentran la figuración, transformación, fabricación, importación y comercialización de todos los materiales para la construcción, como el hierro figurado, mallas electrosoldadas, tubos estructurales, ángulos, platinas, vigas estructurales IPE y HEA, y todo lo relacionado con el acero.

Sobre AM Ferretería Andrés Martínez

Su amplio portafolio y el profesionalismo en la prestación de sus servicios permiten garantizarle al sector de la construcción el cumplimiento en las normas Icontec y sismorresistentes, lo que se traduce en una mayor confianza en el resultado final de las obras. Lo anterior les ha permitido participar en proyectos internacionales y en las construcciones más importantes del país, como el Centro de Alto Rendimiento Gibraltar (Bogotá).

Así AM Ferretería Andrés Martínez se convirtió en un gigante del acero en Colombia

El impacto de AM Ferretería Andrés Martínez está respaldado con una infraestructura logística interconectada. Con trece puntos en total, ubicados en Bogotá, Cundinamarca, Tunja y Dosquebradas (Risaralda), la empresa garantiza cobertura y distribución eficiente en el centro y occidente del país.

Así AM Ferretería Andrés Martínez se convirtió en un gigante del acero en Colombia

“Además, ofrecemos asesoría técnica cercana para acompañar al cliente desde la especificación del material hasta la entrega en obra. Hoy celebramos con alegría nuestra aparición en revista AXXIS, pero más que festejar este reconocimiento, reconocemos a las personas que están detrás de él. Cada colaborador, cada esfuerzo, cada idea y cada pequeño detalle ha sido parte de este camino. Este logro lleva el nombre de todo nuestro equipo. Gracias por creer, aportar y dar lo mejor cada día.

Así AM Ferretería Andrés Martínez se convirtió en un gigante del acero en Colombia

Lo que hoy celebramos en AXXIS es el resultado de todo lo que construimos juntos”, concluye su gerente general, Andrés Martínez.

Para más información: www.amferreteria.com.