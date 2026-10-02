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En las nuevas corrientes del diseño interior, es casi indiscutible que los electrodomésticos deben desempeñar un papel relevante en el hogar. Su objetivo no solo es responder a una función específica, es integrarse con la arquitectura y entablar una relación directa con los materiales que componen el espacio. Y esa es la apuesta de Duna, “El lujo de la calma”, la nueva colección de Haceb, que se presentó en la edición número 13 de la Feria de Diseño de Medellín.

Duna es parte de la edición especial 1940, concepto de diseño propuesto por la compañía, que toma como referencia su año de fundación para plantear una visión hacia el futuro. Todo esto se fundamenta en su plataforma Alto Impacto, que año tras año explora y analiza las tendencias, diseño e innovación mundiales para desarrollar productos y experiencias que proyecten nuevas formas de habitar.

La base para esta línea de productos es la exploración de los materiales crudos por su valor expresivo, pero aplicados sobre un lenguaje inspirado en la arquitectura. Es por esto por lo que su paleta está compuesta por tonos arena, beige y colores cálidos, pues así es posible utilizar los electrodomésticos en diversos ambientes mientras estos generan sensaciones de calma, equilibrio y naturalidad.

Esta es la nueva colección de Haceb para la cocina inspirada en materiales y bienestar

En esta línea, el color del año —Cloud Dancer— se transforma en la inspiración para potenciar los espacios del hogar y responder a las nuevas necesidades de los consumidores. “Con Duna queremos presentar una propuesta estética diferente para los hogares colombianos, con colores, materiales y acabados que elevan el diseño de los espacios sin perder aquello que ha caracterizado a Haceb: la funcionalidad, la innovación y la calidad. Queremos que nuestros productos se integren de manera natural a los hogares y que, al mismo tiempo, ayuden a generar bienestar.

Esta colección representa nuestra capacidad de interpretar cómo están cambiando las formas de habitar y convertir esas tendencias en soluciones para los hogares colombianos que valoran el diseño. Por eso, Duna es nuestra edición conmemorativa y una muestra de cómo entendemos el bienestar desde el lujo de la calma”, explica Lina Vega, líder de Tendencias y Prospectiva de la marca Haceb.

Atemporalidad, bienestar, integración, permanencia y equilibrio son los conceptos que se perciben claramente en Duna, todo bajo una mirada donde el diseño no responde únicamente a una tendencia, sino a la búsqueda de espacios que conserven su carácter con el transcurrir de los años.

Detalles de la colección de Haceb

Esta línea se destaca principalmente por integrar diversas categorías de productos con una estética unificada. Su portafolio abarca una gama completa de referencias ecodiseñadas, desde una lavadora de carga superior hasta una cubierta en vidrio de tres puestos.

Entre las novedades que más sobresalen del lanzamiento está una versión especial de la cubierta de tres puestos en Neolith, material de piedra sinterizada elaborado a partir de materias primas sometidas a altas temperaturas. Esta incorporación amplía las posibilidades de combinar superficies, texturas y electrodomésticos dentro de un mismo espacio.

Esta es la nueva colección de Haceb para la cocina inspirada en materiales y bienestar

El principal objetivo de este lanzamiento de Haceb es que sus productos tengan una mayor integración con las decisiones en arquitectura e interiorismo, especialmente en proyectos en los que la cocina y las otras áreas del hogar se entienden como espacios articulados y no como ambientes independientes.

Estética, durabilidad y coherencia visual son, sin duda, elementos importantes al configurar un espacio como la cocina, y Haceb cubre con Duna todos estos frentes en una manera novedosa y, claro está, estética. Esta colección es una muestra de la evolución de la marca en diseño, bienestar y nuevas formas de vivir los espacios.

Para más información: www.haceb.com.