¿Una ameba puede inspirar un edificio? La respuesta es este proyecto

Czech News Center y Active Radio, dos de las compañías de medios más grandes de República Checa, están estrenando un nuevo edificio, construido dentro de su sede administrativa en Hagibor, Praga. El proyecto, que fue desarrollado por la constructora Crestyl y diseñado por Bogle Architects, consta de un edificio de oficinas de nueve pisos con terrazas escalonadas que se integran orgánicamente al resto del complejo.

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Los interiores, distribuidos en seis plantas y diseñados por Studio Reaktor, fueron concebidos como un entorno de trabajo de alta tecnología para medios de comunicación contemporáneos. Allí se encuentran salas de redacción, estudios fotográficos, espacios para reuniones y estudios de grabación entre otros espacios que rodean la «mediameba», donde se conectan todas las plantas y entran en comunicación las 70 marcas que componen los grupos Czech News Center y Active.

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La mediameba: el organismo espacial digital

El diseño interior de esta sede de medios estuvo inspirado en un organismo fluido y vivo que reflejara al flujo constante de información y a las transformaciones propias de la producción mediática.

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El carácter multifuncional de las oficinas se inspiró en el principio biológico de la ameba: un organismo simple que absorbe, procesa y distribuye información. Los arquitectos trasladaron este principio a la organización espacial del interior. El concepto de la «mediameba» representa la infraestructura espacial interna del edificio, atraviesa las distintas plantas y se adapta a las operaciones y dinámicas de trabajo específicas de cada nivel.

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Su «membrana» está compuesta por una combinación de láminas metálicas corrugadas, policarbonato con un degradado cromático, acero inoxidable reflectante y superficies de latón o cobre. En este espacio también se encuentran pantallas que funcionan como una interfaz informativa entre las distintas áreas de trabajo. Alrededor se pueden encontrar zonas de descanso y áreas de encuentro que permiten a los trabajadores hacer pausas durante la jornada laboral.

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Conexiones espaciales: la clave del nuevo Czech News Center

En el centro de la primera planta se encuentra el vestíbulo de los ascensores, que ofrece dos accesos a los espacios de oficinas. Los núcleos centrales están rodeados por la mediameba, cuya forma y distribución interna se adapta a las necesidades operativas específicas de cada planta. Entre este núcleo y la fachada se despliega una franja espacial de color gris neutro, destinada a mobiliario independiente y funciones de trabajo complementarias. En el diseño, estos elementos reciben el nombre de orgaspots.

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Los orgaspots son elementos funcionales independientes distribuidos principalmente fuera del cuerpo principal de la mediameba. Crean microestaciones de trabajo especializadas y espacios adaptados a distintas formas de trabajar dentro del entorno de la oficina.

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Se dividen en tres tipos básicos: infocells, estaciones de trabajo modulares diseñadas para el procesamiento de información; relaxeceptors, espacios destinados al descanso y la relajación; y cowozomes, estaciones de coworking para estancias cortas que incorporan una forma alternativa de sentarse.

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Su esquema cromático siempre está directamente relacionado con la mediameba: si su membrana presenta colores vibrantes, los orgaspots se mantienen en tonos neutros; por el contrario, si la mediameba utiliza materiales más sobrios o reflectantes, los orgaspots adquieren una identidad cromática más atrevida.

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Referencias: inspiración en grandes centros mediáticos internacionales

Otras grandes sedes de medios de comunicación sirvieron como referencia para el diseño de este complejo del Czech News Center. Entre ellas se encuentran la BBC en Cardiff y Londres, al igual que las de ITV Media y Economia, en el distrito de Karlín, en Praga. Todos estos proyectos establecen estándares contemporáneos para los espacios de trabajo de los medios.