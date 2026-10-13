Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

“Habitar consiste en producir una memoria que, lejos de fijarse como nostalgia, permanece activa en la materia, en el desgaste de las superficies y en la lenta acumulación de los acontecimientos cotidianos”. Así definen los arquitectos de Cabida Arquitectura, Diana Lancheros y Óscar González, el a veces inasible concepto de habitar.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

Esa comprensión sensible del habitar —que constituye la esencia misma de la arquitectura— describe la manera particular en la que abordan sus proyectos: enlazando conceptos de carácter interdisciplinario para materializarlos con implacable esmero a lo largo de su obra. Así, nociones como la memoria se interpretan desde distintas perspectivas, además de la arquitectónica.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

En este proyecto, el diseño se encuentra atravesado por ideas provenientes de la literatura, especialmente del escritor francés Marcel Proust, cuya obra más representativa, En busca del tiempo perdido, influyó en la mirada sobre el encargo; incluso, en la percepción extendida del oficio.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

“En sus páginas, el pasado no aparece como un lugar distante al que la memoria regresa voluntariamente, sino como una presencia latente que permanece oculta en las cosas, esperando que un olor, una textura, una determinada inclinación de la luz o un sonido cotidiano la hagan emerger de nuevo”, afirman.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

De ahí que, en el interior de este apartamento, la arquitectura como orden es rápidamente desplazada por la relación que esta establece con el tiempo. Esto porque un espacio no permanece inalterable; antes bien, en la medida en que acoge la vida, devela las huellas del pasado, que a su vez se transforman con los años.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

Lo anterior resulta bastante útil frente a las particularidades del encargo, ya que este apartamento se ubica en uno de los edificios más icónicos del sector de Chapinero Alto, en Bogotá. Además, el inmueble tuvo un reconocimiento por parte de la Bienal Colombiana de Arquitectura y es obra de Lucas Oberlander, uno de los arquitectos contemporáneos más importantes de la ciudad. Todo esto devino en una responsabilidad: intervenir una arquitectura que configura la identidad del lugar donde se implanta.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

Los detalles del diseño del apartamento

En ese sentido, el proyecto comenzó por el reconocimiento de dos historias destinadas a permanecer unidas: la primera corresponde a la arquitectura del edificio, entendida como el legado intelectual y material de su autor, y la segunda concierne a la relación afectiva que tiene el dueño con Chapinero.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

El barrio está presente en los objetos con los que convive: el mobiliario y los objetos de uso doméstico que forman parte de su cotidianidad. Por esta razón, Lancheros y González buscan revelar con su trabajo las capas del tiempo que constituyen el alma del apartamento: “Cada decisión material, cada proporción, cada encuentro entre lo existente y lo incorporado se pensó para que el espacio pudiera acoger tanto la memoria del edificio como la del propietario, haciendo visible la continuidad entre ambas”, agregan.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

Así mismo, las reflexiones de Walter Benjamin sobre Marcel Proust enriquecieron la perspectiva sobre el proyecto: la idea de que el significado del presente permanece contenido en las experiencias del pasado, y que la memoria se activa por medio de los objetos y del mundo material permitió comprender el interior doméstico como un lugar donde el tiempo no desaparece, sino que permanece sedimentado.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

“Del mismo modo, la noción de Proust de la ‘felicidad elegíaca’ sugirió la posibilidad de construir una arquitectura donde el bienestar no proviene únicamente de la comodidad o la función, sino también de la capacidad del espacio para despertar recuerdos y afectos”.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

Al igual que el collage, el proyecto reúne objetos, materiales y referencias provenientes de distintos tiempos y entornos que, sin perder su identidad original, adquieren nuevos significados al concurrir en un mismo sitio. Esta superposición de capas produce un interior en el que la memoria no se presenta linealmente, sino como una constelación de fragmentos, asociaciones y evocaciones.

Un apartamento que convierte la memoria y el paso del tiempo en protagonistas de la arquitectura

Cercano al imaginario surrealista, este espacio reconoce la imaginación como el vehículo capaz de transformar los objetos cotidianos en portadores de recuerdos, construyendo un interior rico en matices, resonancias y afectos, en oposición al mundo rigurosamente material y funcional que nos moldea.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. El tiempo y la memoria se representan por medio de los elementos que integran la arquitectura del apartamento.

2. Nada escapa a la reflexión. Cada decisión obedece a un sentido y sentimiento sobre la vida.

3. La exaltación de lo cotidiano a través de la memoria material es una de las premisas de los arquitectos.

4. No solo materiales de origen natural, sino desnudos, transmiten algo más que una imagen: son recursos emocionales.

5. En este proyecto conviven dos memorias: la del edificio y la del propietario del apartamento.