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Este Sales Gallery es un santuario sensorial que personifica el ADN de Casa Amani, el más reciente proyecto de Constructora Venice. Concebido como un atelier minimalista, lo diseñó la constructora en conjunto con las arquitectas María Paula Haddad y Andrea Jaramillo, para transmitir la esencia del proyecto y permitir a los visitantes descubrir el interiorismo de las residencias por medio de una experiencia que evoca la sensación de estar en casa.

Así es la sala de ventas de Casa Amani, un espacio que descubre el proyecto a través de los sentidos

Sus materiales de lujo, la selección de elementos naturales y una identidad olfativa exclusiva, con notas de sal marina, lavanda, salvia, bergamota y cedro azul, crean una atmósfera de calma y armonía.

Así es la sala de ventas de Casa Amani, un espacio que descubre el proyecto a través de los sentidos

Detalles sobre la Sales Gallery de Casa Amani

Así es la sala de ventas de Casa Amani, un espacio que descubre el proyecto a través de los sentidos

La experiencia se complementa con bebidas naturales, espacios para explorar las posibilidades de personalización y detalles especiales, como un cofre de madera en el que se presentan los planos.

Así es la sala de ventas de Casa Amani, un espacio que descubre el proyecto a través de los sentidos

Ubicada en la carrera 57 # 81-62, en Barranquilla (Atlántico), esta sala de ventas invita a conocer Casa Amani desde los sentidos.