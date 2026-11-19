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Ubicado a orillas de un lago, en un lugar donde alguna vez se pensó que era «imposible construir», donde el terreno rocoso se encuentran con pendientes pronunciadas, casi verticales, Les Épars aprovecha la compleja topografía para crear una arquitectura profundamente conectada con la naturaleza.

Así luce una casa hecha en un terreno en el que era "imposible construir"

En lugar de intentar superar las limitaciones del terreno, la propuesta arquitectónica las transforma en oportunidades para crear sus espacios e integrarlos dentro de una sola experiencia. Dispersos por el bosque como si hubieran sido lanzados al azar, los cuatro pabellones de Les Épars conforman una composición íntimamente relacionada con su entorno, en la que cada volumen encuentra su lugar dentro del paisaje natural.

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Un recorrido hacia la tranquilidad

A lo largo de la vía de acceso, dos pabellones reciben a los visitantes. Estas estructuras independientes, que albergan un garaje y un taller de carpintería, respectivamente, reúnen las funciones utilitarias de la propiedad a cierta distancia de la residencia principal, preservando así la tranquilidad de los espacios habitables.

Más allá de estos primeros volúmenes, un sendero estrecho serpentea entre los árboles hasta llegar a la casa principal. Al aproximarse a un escarpado rocoso, el camino se prolonga sobre una pasarela elevada que conecta el suelo del bosque con la entrada de la residencia.

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Este recorrido suspendido revela gradualmente la composición del edificio principal: una base de piedra que dialoga con el relieve rocoso, coronada por volúmenes oscuros que evocan las siluetas de los pabellones de acceso.

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Una casa en terreno difícil que se adapta a la topografía

Al final de la pasarela, el recorrido se estrecha bajo una cubierta baja, creando una sensación de compresión que intensifica la sorpresa al cruzar el umbral. Desde la entrada, el vestíbulo se abre de manera transparente hacia el paisaje, enmarcando el bosque como si fuera una pintura viva.

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El vestíbulo, que sirve de conexión entre las diferentes alas de la residencia, revela la particular relación del edificio con el terreno. Aunque el recorrido por la pasarela sugiere una construcción de dos pisos, en el lado opuesto la vivienda se ancla a un segundo terreno rocoso. Esto permite que la planta principal se abra directamente a la naturaleza y, especialmente, hacia una amplia vista al lago.

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Esta disposición invierte la organización tradicional de una residencia junto al lago: en Les Épars, los principales espacios de convivencia permanecen a nivel del suelo en el costado que mira hacia el agua, mientras que el nivel inferior se abre al paisaje en la fachada opuesta.

Por un lado, la mirada se extiende por encima del paisaje; por el otro, el bosque envuelve los espacios de descanso, creando una atmósfera más íntima y protegida.

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Al trabajar con la topografía en lugar de intentar eliminar sus particularidades, el proyecto conserva el carácter natural del lugar y minimiza las intervenciones sobre el terreno y la vegetación existente. De esta manera, la arquitectura ofrece múltiples formas de habitar el bosque, unas veces a nivel del suelo y otras entre las copas de los árboles.

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Vivir en medio del bosque

Diseñado para los encuentros y las reuniones, el pabellón principal de Les Épars alberga las zonas sociales bajo un amplio techo tipo catedral. Con grandes aperturas hacia el bosque, ofrece una variedad de vistas enmarcadas de árboles maduros, formaciones rocosas y fragmentos del lago. En el costado que mira hacia el agua, una amplia terraza que se prolonga desde la casa lleva los espacios interiores al exterior y se convierte en un escenario privilegiado para compartir y reunirse.

Más discreto, el segundo pabellón está dedicado a la privacidad de los propietarios. Apoyado sobre el terreno natural y orientado hacia las primeras luces de la mañana, reúne la habitación principal y sus espacios complementarios, cerca de las zonas sociales. Esta distribución permite concentrar todas las funciones esenciales de la vida cotidiana en un solo nivel, dando lugar a una vivienda concebida para evolucionar con sus habitantes y acompañarlos a lo largo de los años.

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En la parte inferior, el nivel bajo alberga las habitaciones de invitados, agrupadas deliberadamente lejos de los espacios comunes. Estas se abren hacia un patio íntimo situado entre el edificio y la pared rocosa. Aquí, el bosque se experimenta desde una escala diferente, cerca del suelo y de la vegetación circundante, en una atmósfera de calma y recogimiento. Protegidos de la actividad de las zonas sociales, los invitados disfrutan de cierta independencia sin perder su conexión con la vida de la casa.

En lugar de buscar una única panorámica espectacular que se revele de un solo vistazo, Les Épars privilegia una relación íntima con el paisaje inmediato. Cada orientación descubre una atmósfera distinta y transforma el bosque en una sucesión de escenas vivas.

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Detrás de la aparente espontaneidad de su disposición, los cuatro pabellones conforman un conjunto coherente en el que cada uno encuentra naturalmente su lugar. Es una manera de habitar el territorio en la que cada giro ofrece un nuevo descubrimiento.