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Con el inicio de la temporada navideña usualmente empieza la búsqueda del regalo perfecto y para quienes aún no saben qué quisieran entregar (o pedir) estas fiestas llega Expoartesanías 2026, un evento que busca reunir gran parte de la producción artesanal de todo el país en un solo lugar. Este año, la cita será entre el 7 y el 20 de diciembre.

Conozca todos los detalles de la 36ª edición de Expoartesanías

Esta es la edición número 36 de este evento y se espera que reciba a más de 65.000 visitantes durante los 14 días que estará activa. Allí, más de 800 marcas provenientes de diferentes regiones estarán mostrando sus productos y dando a conocer las técnicas tradicionales con las que fueron elaborados, al igual que un poco más de la historia de sus lugares de origen. El objetivo de este encuentro impulsado por Artesanías de Colombia y Corferias es exaltar la producción nacional, al igual que acercarla a nuevos públicos.

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“Expoartesanías es una oportunidad para acercarnos al trabajo de miles de artesanos colombianos y reconocer su conocimiento ancestral, su creatividad y la identidad que hay detrás de cada pieza. Es una plataforma para conectar sus creaciones con nuevos compradores y contribuir a que estos oficios sigan generando oportunidades para las familias y comunidades artesanales de nuestro país”, afirmó Ángela Ramos Garcés, gerente general de Artesanías de Colombia.

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La oferta de Expoartesanías 2026

La selección, como es habitual en este evento, será bastante variada. Los visitantes podrán encontrar piezas de vajilla y elementos de cocina, prendas y accesorios, joyería, obras de arte, artículos para el hogar y mucho más. Y para quienes quieran tomarse un descanso en medio de un día de compras, también estará disponible una amplia oferta gastronómica con platos y dulces típicos colombianos.

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“Nos hemos preparado para que Corferias sea el gran escenario donde las familias y visitantes se conecten con la riqueza cultural de nuestro país durante esta temporada navideña. Esta edición número 36 está pensada para brindar una experiencia enriquecedora que impulse las ventas de nuestros artesanos y fomente el encuentro entre las comunidades artesanales y los visitantes”, destacó Laura Silva, jefe de proyecto de Corferias para Expoartesanías.

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Las boletas van desde $20.000 pesos y ya están disponibles en la página oficial del evento, www.expoartesanias.com. El horario de visitas será todos los días de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. en Corferias, exceptuando únicamente el primer día, que comenzará a las 12:00 m. Eso sí, tenga en cuenta que no está permitido el ingreso de mascotas al evento.

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Una vez más, Expoartesanías se presenta como la oportunidad perfecta para conocer más de cerca el trabajo de los artesanos colombianos, quienes trabajan incansablemente para crear objetos de calidad al tiempo que conservan saberes ancestrales que hacen parte de nuestra cultura. Durante estos 14 días, podrá conocer sus historias, aprender sobre la producción local y, por qué no, llevarse una pieza inigualable para regalar(se) durante esta Navidad.