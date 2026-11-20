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Regresar a una cárcel después de recuperar la libertad puede parecer una decisión difícil de comprender. Sin embargo, para un grupo de personas que estuvieron privadas de ella, ir a la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, significó una oportunidad para transformar un parque que contribuiría al bienestar de quienes todavía permanecen allí.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

Durante ocho meses, la Fundación Acción Interna, en colaboración con Carolina Gómez Blanco Design y más de quince aliados, lideró la recuperación del parque infantil destinado a las visitas familiares. El proyecto buscó convertir un espacio deteriorado en un entorno más acogedor para los encuentros entre madres e hijos.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

La intervención beneficiará a cerca de 1.700 mujeres privadas de la libertad y a aproximadamente 200 niños que ingresan mensualmente al establecimiento para visitar a sus madres.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

Un parque para recuperar los encuentros familiares

La transformación incluyó la recuperación de zonas verdes, jardines, senderos y una huerta, así como la adecuación de pisos, bancas y un quiosco. También se restauraron los juegos infantiles y columpios, se instalaron superficies de seguridad y se incorporaron intervenciones artísticas.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

Pero, más allá de las mejoras físicas, el proyecto se basó en la idea de que el diseño de los espacios puede desempeñar un papel importante en la dignificación de la vida dentro de un establecimiento penitenciario, y, por consiguiente, de los procesos de resocialización.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

En ese sentido, cada elemento recuperado responde a una necesidad concreta: ofrecer a las mujeres y sus familias un lugar donde compartir tiempo, jugar y mantener sus vínculos afectivos durante el cumplimiento de una condena.

“La visita es lo más sagrado que tenemos, es lo que más apreciamos en un lugar de esos cuando estamos privados de la libertad”, expresó Edison Cristancho, una de las personas que participó directamente en las obras y que conoce de primera mano la importancia de estos encuentros.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

La transformación de un espacio y las segundas oportunidades

Uno de los aspectos más significativos de la iniciativa fue la participación de personas pospenadas vinculadas a la Fundación Acción Interna. Entre ellas estuvieron Edison Cristancho y Julián Camilo Cárdenas Rojas, quienes regresaron a un establecimiento penitenciario, esta vez como trabajadores encargados de mejorar sus instalaciones.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

Su participación convirtió la renovación del parque en algo más que una intervención de infraestructura: también fue una oportunidad de reintegración laboral y social.

“La reconciliación se construye con hechos. Que personas que estuvieron privadas de la libertad regresen a una cárcel, esta vez para trabajar y contribuir al bienestar de otras personas, demuestra lo que pueden significar las segundas oportunidades. Y que ese trabajo permita que las madres compartan con sus hijos en un espacio digno hace que este proyecto tenga un sentido aún mayor”, señaló Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna.

Así se renovó un parque infantil dentro de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

El resultado es un parque que reúne dos propósitos: fortalecer los vínculos familiares de las mujeres privadas de la libertad y abrir oportunidades para quienes buscan reconstruir sus vidas después de cumplir una condena.

Así, la recuperación de este espacio en El Buen Pastor demuestra que una intervención física también puede convertirse en una herramienta de reconciliación, dignidad y transformación social.