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Sin importar su escala, todo proyecto tiene una historia. La de este comienza con la remodelación de un hogar con características arquitectónicas relevantes para otra época. “El edificio es sobrio, poco vistoso; sin embargo, presenta cualidades formales y espaciales que lo hacen una obra ejemplar, como la utilización de ladrillo a la vista, un rasgo de la arquitectura bogotana».

Así este apartamento en Bogotá transformó sus espacios con una mezcla estilos

«Es evidente además que el inmueble se pensó en función de las dinámicas familiares de otro tiempo, por lo que, si bien había espacio suficiente para el desarrollo del nuevo programa, algunas áreas se construyeron para que mantuvieran su independencia respecto a otras, algo que nosotros buscamos revertir con el propósito de responder de manera adecuada al estilo de vida de sus nuevos habitantes”, señala el diseñador Johann Quiroga, fundador de Masinterior, estudio encargado de la renovación.

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De ahí que, sin atentar contra los valores arquitectónicos de la obra original, hayan decidido renovar la materialidad en forma consciente. Muestra de esto es la cocina, que acoge múltiples actividades —además de preparar alimentos—, por lo que presenta una atmósfera teatral gracias a la selección de patrones y colores: “Debía ser un lugar de encuentro lúdico y ameno. Por eso, incorporamos revestimientos con carácter, como el piso ajedrezado, junto a una puerta vintage roja que crea un contraste particular”, añade.

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Pero no solo la cocina es sinónimo de creatividad, también lo es el apartamento en su conjunto. El concepto de diseño que lo define es una mezcla entre mid-century modern y art déco, que se expresa por medio de geometrías precisas, que destacan las líneas verticales y los ángulos rectos, así como materiales naturales, principalmente madera.

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En tal sentido, una de las estrategias de composición consiste en crear focos de atención, lo que supone encontrar un equilibrio entre los elementos neutros y los vistosos. Ese contrapunto entre lo objetivo y lo subjetivo, lo prosaico y lo poético no es una premisa de todos los proyectos, sino una intención de la clienta.

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“Ella nos decía que prefería las cosas neutras, pero sin abandonar la singularidad de algunos objetos, de modo que integramos varias piezas de arte al diseño interior, buscando siempre armonizar ambos aspectos”, señala Johann Quiroga.

El diseño del apartamento

El arte es el común denominador y establece un recorrido, siendo una especie de hilo en el que aparecen obras de artistas reconocidos y emergentes por igual. “Destaco la silla con alas de Pedro Ruiz, pero sobre todo las fuentes de luz, pues se dispusieron según el tipo y la ubicación de las piezas de arte”, explica el diseñador.

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De hecho, otro de los lugares intervenidos en términos espaciales es el estudio, cuya antigua delimitación se remplazó con el fin de crear una pequeña galería de arte. Así mismo, el baño social se transformó para sorprender a los visitantes mediante el uso de revestimientos estampados, como el papel tapiz compuesto por mariposas, aves y flores coloridas.

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Masinterior se encargó de hacer a la medida el mobiliario y la carpintería arquitectónica. “Para no saturar los espacios y permitir que el arte sea el verdadero protagonista del apartamento, diseñamos muebles sobrios usando la madera natural como materia prima. En cuanto a la carpintería, aprovechamos las ventajas materiales de los metales y las superficies pétreas”, sostiene Quiroga.

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Igualmente, elaboraron lámparas y apliques, con lo que el proyecto establece relaciones recíprocas en sus distintas escalas. Con una mirada sensible sobre la importancia del arte en la arquitectura, esta obra invita a recorrerla de principio a fin a través de la luz, los materiales y los objetos.

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Cinco puntos para destacar de esta obra

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1. La cocina, el estudio y el baño social fueron las únicas áreas intervenidas en términos de su espacialidad, buscando respetar las cualidades originales del apartamento.

2. Tanto los acabados como el mobiliario los mantuvieron neutrales, con el fin de ceder protagonismo a las obras de arte.

3. Replantearon el estudio para que albergue una pequeña galería de arte.

4. En la cocina combinaron un piso ajedrezado con una puerta roja estilo vintage, haciendo eco de la mezcla entre mid-century modern y art déco.

5. La firma Masinterior desarrolló el mobiliario y la carpintería arquitectónica.