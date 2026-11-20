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En casi cuatro décadas hemos recorrido espacios, conectado talentos y contado historias que nos han permitido descubrir cómo evoluciona la arquitectura y el diseño en Colombia. Cada proyecto nos ha enseñado que no existen fórmulas únicas para crear y que las propuestas más interesantes surgen de cuestionar lo establecido.

Exposición “Los Fantásticos”, en NC Diseño (Bogotá). Fotografía: Mónica Barreneche.

Por eso, para celebrar nuestro aniversario número 36, hicimos el ABC de la arquitectura, el diseño y la decoración. una propuesta editorial que reúne conceptos, términos y tendencias que hacen parte del lenguaje de estas disciplinas, algunos de ellos cotidianos y otros que vale la pena revisar y comprender desde nuevas perspectivas.

Más sobre la edición aniversario AXXIS 2026

Palabras como vernáculo, por ejemplo, suelen utilizarse de manera equivocada o asociarse con una connotación peyorativa, cuando en realidad hacen referencia a la apropiación de las técnicas y los conocimientos propios del lugar donde se desarrolla un proyecto.

Vivienda en La Ceja (Antioquia). Fotografía: Mauricio Carvajal, cortesía Taller Síntesis + 23 Constructora.

A través de este recorrido reunimos proyectos diversos, unidos por la coherencia de sus propuestas. Nos interesa destacar a los arquitectos y diseñadores que rompen paradigmas, reinterpretan corrientes y encuentran maneras originales de transformar los espacios y la experiencia de quienes los habitan.

Fabrica del Cultura, Barranquilla por ETH de Zúrich (Suiza) y la Universidad del Norte (Barranquilla, Atlántico). Fotografía: Sitio Estudio.

Esta edición no busca establecer reglas ni definiciones inamovibles. Es una invitación a explorar, cuestionar y descubrir otras formas de entender nuestro entorno. Porque si algo hemos aprendido durante estos 36 años es que reinventarnos también hace parte de nuestra esencia.

Edición impresa ya disponible en librerías, puntos de venta autorizados y por suscripción.

Arquitectura de la foto de portada: Danny Rozo y Valentina Jiménez, de OA+.

