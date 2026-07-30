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Apenas a un par de cuadras de la Ciudad Amurallada de Cartagena, se encuentra un restaurante de pizza que antes fue teatro e iglesia. Se trata de la Pizzería Della Chiesa (que traduce literalmente a “pizzería de la iglesia”), uno de los restaurantes del Four Seasons Hotel and Residences de la ciudad que hoy ocupa un lugar con más de 400 años de historia.

La Pizzería Della Chiesa tiene espacio para 60 comensales.

En 1606, en este mismo punto del barrio Getsemaní, los franciscanos levantaron la Iglesia de Veracruz y durante más de 300 años funcionó como convento y capilla para los feligreses de la ciudad. Además, a finales del siglo XIX, también pasó a funcionar como escuela, pero para entonces quedaba poco del imponente monumento que había sido construido dos siglos atrás.

Un lugar con mucha historia

Con la llegada del siglo XX llegó también la venta del terreno y si bien por mucho tiempo se utilizó de diferentes maneras, incluso como agencia mortuoria y caballeriza, fue en la década de los 40 que el edificio tuvo su primera gran renovación. La Iglesia de Veracruz quedó para la historia y, en su lugar, se levantó el Teatro Cartagena, diseñado por el arquitecto cubano Manuel Carrerá y el ingeniero austriaco Enrique Zeisel y administrado por Cine Colombia.

Así fue el proceso de construcción del Four Seasons Hotel and Residences de Cartagena. Fotografía: Juan Fernando Castro – Photoholic, cortesía Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

Fue durante estos años que compitió con el Rialto, el Padilla y el teatro Claver, entre otros lugares de encuentro alrededor de las artes de la ciudad. Y si bien su enfoque principal fue la proyección de películas, llegó a albergar eventos de talla mundial, como la mítica presentación de la bailarina y cantante francesa Josephine Baker, el 26 de marzo de 1955. Sin embargo, este teatro no tuvo la suerte de su antecesor y 20 años después de su apertura, ya había perdido su esplendor.

Tomaron más de cincuenta años y un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para que esa fachada, que había visto ya más de 400 años de historia pasar, se convirtiera nuevamente en uno de los puntos ilustres de la ciudad. El proyecto, aprobado mediante la Resolución 1458 del 26 de mayo de 2015 (modificado en 2020 y 2022) y dirigido por el arquitecto Rodolfo Ulloa, buscó recuperar este complejo arquitectónico que incluía no solo al antiguo Teatro Cartagena, sino también al antiguo Club Cartagena, el templo y el claustro de San Francisco la fachada de los teatros Calamarí y Bucanero, y reconstrucción de la fachada del teatro Rialto.

Fotografía: William Laird, cortesía Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

Fue gracias a este trabajo que el Four Seasons de Cartagena abrió sus puertas. Este hotel requirió de uno de los trabajos de restauración patrimonial más ambiciosos de la ciudad y aún tiene algunas etapas programadas para los años siguientes. Y, entre sus adiciones más recientes, estuvo la Pizzería Della Chiesa, un restaurante que, al igual que el resto del complejo, rinde un homenaje a la historia de esta antigua edificación con una estética en la que se encuentra el pasado con el presente.

La oferta de Pizzería Della Chiesa

Pizzería Della Chiesa diseñado por el estudio internacional AvroKO en colaboración con San Francisco Investements y su enfoque estuvo en preservar la esencia histórica del lugar al mismo tiempo que se le imprimía un nuevo aire.

Si bien se conservó la icónica fachada colonial, dentro los comensales encontrarán un espacio de aire mediterráneo con bastante luz natural y toques rústicos en madera. Y como todo buen restaurante de pizza napolitana, lo corona un gran horno recubierto de un mosaico aguamarina que, al igual que los azulejos que lo acompañan en las paredes, constituyen el puente entre la tradición y la modernidad.

La propuesta gastronómica de la Pizzería Della Chiesa gira entorno a la pizza napolitana tradicional.

Allí, tanto residentes como visitantes, pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica que incluye también una selección de antipasti y postres clásicos italianos, aunque su fuerte está en la pizza napolitana tradicional.

El restaurante incluye espacios que invitan a compartir en un ambiente relajado e informal.

Pero, más allá de su cocina, Pizzeria Della Chiesa destaca por la forma en que da nueva vida a un espacio histórico y lo convierte nuevamente en un lugar de encuentro y convivencia para la ciudad.