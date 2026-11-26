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Del 7 al 20 de diciembre, Corferias será la sede de la edición número 36 de Expoartesanías, el espacio donde el talento artesanal colombiano se conectará con miles de compradores. Esta feria, organizada por Artesanías de Colombia en conjunto con Corferias, impulsará la economía de los creadores locales y acercará sus productos a un público variado, ya que se espera la participación de más de 800 expositores y la asistencia de unos 65.000 visitantes. Durante catorce días, se exhibirán piezas tradicionales y contemporáneas que destacan la riqueza cultural y los saberes ancestrales detrás de la elaboración de cada una.

Una Navidad colombiana: descubra las creaciones artesanales que llegarán a Expoartesanías 2026

Las novedades de Expoartesanías 2026

“Expoartesanías es un evento clave para acercarnos al trabajo de miles de artesanos colombianos y reconocer su conocimiento, su creatividad y la identidad que hay detrás de cada pieza. Es una plataforma para conectar sus creaciones con nuevos compradores y contribuir a que estos oficios sigan generando oportunidades para las familias y comunidades artesanales del país”, afirmó Ángela Ramos Garcés, gerente general de Artesanías de Colombia.

Una Navidad colombiana: descubra las creaciones artesanales que llegarán a Expoartesanías 2026

La temporada navideña será un momento especial para elegir regalos hechos por manos colombianas. Cada compra permite reconocer el tiempo y el conocimiento que requiere una pieza artesanal, así como respaldar el trabajo de las familias y comunidades que conservan estos oficios.