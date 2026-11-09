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Desde una casa bogotana que conserva su historia mientras recibe una nueva propuesta gastronómica, hasta innovaciones para el descanso, el entretenimiento y el cuidado personal, descubra proyectos, marcas y experiencias que exploran nuevas maneras de disfrutar la vida cotidiana en este Bazar AXXIS.

La historia se sigue cocinando

La calle 56 # 5-21, en Chapinero Alto (Bogotá), alberga una de esas casas que parecen resistir el paso del tiempo. Su origen se remonta a Bosque Calderón, un proyecto de urbanización que arrancó hacia 1935, de la mano de Julio Calderón Barriga junto con Tulio Ospina y Cía.

De una casa histórica en Bogotá a las innovaciones para el hogar: las nuevas propuestas en Bazar AXXIS

Desde el 3 de septiembre, esa dirección alberga La Casa Longo’s, el séptimo punto de la marca de hamburguesas liderada por el chef David Orozco, dos veces campeón del Burger Master (2019 y 2022) y fundador también del restaurante Oculto, en San Felipe.

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Este espacio llega para honrar el peso histórico del inmueble —que este año celebra 77 años—, sumándole su propia identidad: producto de autor, técnica depurada y esa irreverencia que la caracteriza. Así, casi 80 años después de que las primeras familias del Bosque Calderón levantaran sus casas de estilo inglés en un Chapinero recién nacido, esta vivienda sigue siendo punto de encuentro, ahora alrededor de una hamburguesa, en lugar de una mesa familiar.

Reproducción envolvente

La tecnología de los televisores evoluciona para ofrecer experiencias visuales cada vez más precisas y envolventes, en las que el color adquiere un papel protagónico. El LG Micro RGB evo incorpora tecnología RGB, diseñada para una reproducción del color de alta pureza y fidelidad, complementada con capacidades de inteligencia artificial que enriquecen la visualización de contenidos.

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Su propuesta combina innovación tecnológica y calidad de imagen para quienes buscan una experiencia audiovisual que acompañe los momentos de entretenimiento en el hogar.

Propuesta atemporal

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Esta pulsera tenis, con 4,70 quilates en diamantes de laboratorio engastados en oro blanco, es la representación de la elegancia que no pasa de moda. Este diseño es ese “Te quiero” que se lleva puesto todos los días. Disponible en Kevin’s Joyeros.

Transformar la estructura acuática

El Proyecto Gibraltar (Bogotá) se consolida como uno de los desarrollos acuáticos más importantes del país al incorporar la tecnología de Myrtha Pools, líder mundial en la construcción de piscinas para competición de alto rendimiento y distribuida exclusivamente en el país por la compañía Sinergym.

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La piscina principal se desarrolla con el sistema Myrtha Pools Classic Competition, una solución utilizada en numerosos centros de alto rendimiento y escenarios deportivos de referencia en varias partes del mundo. Esta tecnología se destaca por su estructura modular de acero inoxidable, diseñada para ofrecer máxima precisión constructiva, durabilidad y eﬁciencia operativa.

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Uno de los mayores atributos del proyecto es su capacidad de adaptación. Gracias a la incorporación de un puente móvil, la piscina puede operar como una pileta de competición completa o transformarse en dos o incluso tres áreas independientes, lo que permite el desarrollo simultáneo de diversas actividades deportivas. Sus dimensiones son, aproximadamente, 78 metros de longitud, 25 metros de ancho y 3 metros de profundidad.

Diseñar espacios que se viven

La firma 284 Arquitectura entiende la arquitectura como una experiencia integral. “Cada proyecto nace de comprender a quienes lo habitan, su manera de vivir y la relación que quieren construir con el espacio”, explican. En sus trabajos la arquitectura, el interiorismo, la iluminación, la materialidad y el mobiliario dialogan con una misma intención: crear ambientes contemporáneos, funcionales y con identidad.

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“Nos interesa el detalle. La manera en que entra la luz, la textura de los materiales, las proporciones, los recorridos y aquellos elementos que transforman un área en un lugar propio”. Desde el concepto hasta la construcción, 284 Arquitectura diseña y materializa obras residenciales, comerciales y corporativas, integrando diseño, técnica y ejecución.

Un verdadero sauna

Grupo Nordika, la empresa liderada por el finlandés Tapio Anttila en Medellín, anuncia el lanzamiento en Colombia de las estufas Tulikivi, en su debut para el mercado latinoamericano. Esta marca representa la herencia del sauna finlandés: piedra natural, diseño escultórico y un dominio del calor perfeccionado durante generaciones en Finlandia.

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Cada unidad conserva el calor en forma prolongada y uniforme, lo cual eleva el ritual del sauna a una experiencia arquitectónica. Con esta incorporación, la compañía consolida su misión de traer la auténtica cultura nórdica a la región, ofreciendo a arquitectos, diseñadores y amantes del bienestar una alternativa de nivel patrimonial.

La IA aplicada al sueño

La nueva cama ajustable Smart 5.0, de Colchones ElDorado, integra tecnología, confort e inteligencia artificial a través de Sleep Assist, transformándola en una herramienta para conocer mejor el descanso. A través de sensores integrados en camas compatibles, obtiene información sobre la calidad del sueño, la cantidad de sueño y la biometría, sin necesidad de utilizar dispositivos portátiles como relojes inteligentes o anillos.

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Una cama que no solo se ajusta al cuerpo, sino que incorpora tecnología capaz de comprender el descanso y ofrecer una experiencia más conectada y personalizada.

Transformar la cotidianidad

Los sanitarios inteligentes representan la evolución del bienestar en el baño. Una nueva generación de productos en la que el diseño, el confort, la higiene y la eficiencia se integran para transformar cada momento cotidiano en una experiencia superior.

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Ofrecen mayor comodidad, una higiene más avanzada y un uso consciente de los recursos gracias a la tecnología y el respaldo Corona, que se anticipa a las necesidades de las personas. Más que innovación, son una nueva manera de cuidarse. Apuestas modernas y elegantes que hacen el día a día más cómodo.



