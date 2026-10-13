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El artista y diseñador checo de vidrio František Jungvirt llevó sus jarrones hacia el campo de la iluminación con una nueva colección de lámparas de vidrio, presentada en el interior de la Villa Volman, en Čelákovice, una localidad situada aproximadamente a 20 kilómetros al este de Praga, República Checa. La instalación incorpora las formas y los colores característicos de Jungvirt a uno de los edificios más emblemáticos del funcionalismo checo.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

Entre 1938 y 1939, el industrial Josef Volman encargó a los jóvenes arquitectos vanguardistas Jiří Štursa y Karel Janů el diseño de una residencia familiar moderna. La villa resultante es considerada una de las obras más destacadas del funcionalismo checo de entreguerras y refleja la profunda admiración de sus arquitectos por Le Corbusier. Los arquitectos concibieron la villa como una composición arquitectónica integral, en la que el edificio, sus interiores, las terrazas y el paisaje circundante se relacionan cuidadosamente.

Su arquitectura combina los principios racionales del funcionalismo con curvas expresivas, detalles orgánicos y una paleta de materiales y colores inusualmente rica, por lo que suele describirse como funcionalismo emocional o expresivo.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

Tras décadas de deterioro, la villa fue adquirida y sometida a una amplia restauración por un grupo de empresarios locales, bajo la dirección de TaK Architects, y reabrió sus puertas al público en 2022. Sus interiores conservan elementos originales y de la época, al tiempo que incorporan obras de arte y diseño checo contemporáneo.

«No queríamos limitarnos a restaurar la villa a su estado original y conservarla como un objeto histórico. El espacio tiene un enorme potencial para seguir desarrollándose, y vincular sus interiores funcionalistas con artistas jóvenes y talentosos nos pareció una elección natural. De esta manera, damos continuidad al legado de Volman y, al mismo tiempo, le damos una nueva vida a la villa», afirma Zuzana Kadlečková, curadora y presidenta de la asociación Villa Volman.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

Los jarrones de vidrio de Jungvirt forman parte de manera permanente de los interiores de la villa desde su reapertura al público en 2022. La nueva colección de iluminación profundiza esta relación: por primera vez, las formas concebidas originalmente como recipientes se convierten en fuentes de luz dentro de la arquitectura.

Formas características bajo una nueva luz

La nueva colección parte de tres series consolidadas en la trayectoria de Jungvirt como artista del vidrio: Garden Basic, Toy y Bloom.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

Garden Basic reduce el jarrón a su forma más esencial. Las lámparas correspondientes utilizan sutiles tonos tierra y resaltan la claridad de la silueta original. Por su parte, la serie Toy introduce un lenguaje más lúdico a través de sus curvas ondulantes, que evocan tanto el carácter despreocupado de la infancia como la fluidez del vidrio fundido. Transformadas en elementos de iluminación, estas formas aportan dinamismo a los interiores, donde los principios funcionalistas de la villa se combinan con curvas expresivas, colores y materiales de gran riqueza en sus detalles.

El tercer grupo se inspira en los jarrones Bloom de Jungvirt, reconocibles por su forma de corazón y su vidrio de color rojo rubí. Como piezas lumínicas, adquieren un carácter más suave e íntimo, proyectando una luz cálida sobre los interiores de la villa.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

«Mis obras forman parte del interior desde hace varios años, pero la actual instalación de iluminación lleva la relación entre la arquitectura y mi trabajo a un nivel completamente nuevo. Los objetos de vidrio ya no son simplemente accesorios decorativos; se convierten en fuentes directas de luz que redefinen la manera en que se percibe la arquitectura funcionalista», afirma František Jungvirt.

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Vidrio, artesanía y detalles hechos a medida

Al igual que los jarrones de Jungvirt, las piezas lumínicas se elaboran a mano mediante técnicas tradicionales de soplado de vidrio. Cada pieza se sopla dentro de un molde de madera y posteriormente se pule a mano, para recibir un acabado mate o un pulido de alto brillo. Después, el elemento de vidrio se ensambla con una estructura metálica diseñada a medida y desarrollada específicamente para cada objeto.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

De cara al futuro, Jungvirt planea centrarse en instalaciones lumínicas de mayor escala y esculturas monumentales de vidrio para proyectos arquitectónicos específicos, así como en encargos integrales de diseño de interiores que abarquen desde pequeños objetos hasta obras de arte únicas.

Los jarrones de un artista checo fueron convertidos en lámparas en el rediseño de esta villa

La presentación forma parte de Designblok 2026, cuya 28.ª edición se celebra en Praga del 7 al 11 de octubre bajo el lema Luz. Las piezas lumínicas permanecerán instaladas en la Villa Volman hasta el 31 de octubre de 2026 y podrán apreciarse durante las visitas guiadas habituales de la villa. Es necesario reservar con antelación.