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Esta es una villa privada desarrollada por el grupo sueco-brasileño Barracuda, cuyo proyecto arquitectónico lleva la firma de Eduardo Ribeiro Leite. Su propuesta parte de una premisa: integrar la arquitectura al entorno natural y hacer de este una parte esencial de la experiencia espacial.

Una villa brasileña, donde la arquitectura y la naturaleza conviven en armonía

La propiedad ocupa el punto más alto de una reserva natural de 62 hectáreas preservada por el grupo. Desde esta ubicación, disfruta de vistas panorámicas de 270 grados y organiza sus espacios alrededor de la vegetación existente y las características del terreno. La vivienda cuenta con nueve suites y una piscina de 800 metros cuadrados que se convierte en uno de los elementos protagonistas de la composición.

Una villa brasileña, donde la arquitectura y la naturaleza conviven en armonía

Una villa que dialoga con el paisaje

Leite, responsable también de la identidad arquitectónica de otros proyectos de Barracuda, plantea un lenguaje contemporáneo en el que convergen la sobriedad escandinava y la riqueza material de Brasil. Esta combinación se expresa en volúmenes de líneas depuradas, materiales naturales y una implantación que aprovecha las condiciones topográficas del lugar.

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Además, emergen entre la vegetación y se conectan mediante circulaciones fluidas, con transiciones naturales entre los espacios interiores y exteriores. El salón principal, por ejemplo, se prolonga hacia una terraza de madera que funciona como una extensión al aire libre.

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La piscina de 800 metros cuadrados también participa de esta relación. Su diseño incorpora dos carriles de 25 metros, zonas de poca profundidad y pequeñas playas que alternan áreas de sol y sombra, integrándose a la arquitectura como una extensión de las zonas sociales.

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La distribución contempla una suite principal de 150 metros cuadrados, organizada en dos niveles y ubicada en un volumen independiente. Las ocho suites restantes, de 45 metros cuadrados cada una, se agrupan en otra estructura y mantienen una estética serena, en conexión con el lenguaje general de la vivienda.

El diseño brasileño como protagonista de los interiores

El interiorismo, desarrollado por Janice Miguel, introduce una dimensión más cálida y material al proyecto. Su propuesta se caracteriza por la selección de piezas de gran formato, mobiliario de autor y objetos elaborados por artesanos brasileños. La madera, la piedra y las fibras naturales adquieren protagonismo en ambientes donde cada elemento tiene una intención dentro de la composición.

Una villa brasileña, donde la arquitectura y la naturaleza conviven en armonía

En el comedor, una mesa de seis metros de longitud, tallada a partir de un único tronco de pequiá, se convierte en el centro del espacio. La acompañan las sillas Brisa, de Carlos Motta, y las lámparas Oca, elaboradas en fibra de banano por Divinos.

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En la sala de estar, el sillón y el banco Alta, diseñados por Oscar Niemeyer, dialogan con el banco Una, creado por la propia Janice Miguel y esculpido en un tronco de pequiá mediante la técnica japonesa shou sugi ban, que consiste en carbonizar la superficie de la madera.

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Otra pieza destacada es la mesa Mona, diseñada por Miguel y tallada en un bloque de cuarcita Golden Fusion, que transforma la piedra natural en un objeto escultórico. En las habitaciones también se reconoce el trabajo de diseñadores brasileños, con piezas como la cama Dobra, de Guilherme Wentz, y el sillón Siri, de Claudia Moreira Salles.

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La iluminación, diseñada por Airton Pimenta, de Lightworks, complementa la propuesta mediante un sistema por capas que aprovecha la entrada de luz natural durante el día y transforma la atmósfera de los espacios al caer la noche.