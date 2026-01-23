Suscribirse
La cocina más sorprendente: un espacio contemporáneo dentro de un edificio ecléctico

Esta cocina está contenida dentro de un edificio de principios del siglo XX, de estilo ecléctico, influenciado por la arquitectura francesa de los siglos XVII y XVIII.
Los nuevos propietarios de este apartamento, una pareja con una hija, plantearon una rehabilitación que les permitiera adecuarlo a sus gustos y necesidades, pero sin renunciar a la esencia original de la construcción. De esta manera, preservaron y renovaron elementos característicos, como los techos altos coronados por cornisas profusamente decoradas, los amplios ventanales o las carpinterías en madera.

El predominio del color blanco amplifica la luminosidad natural de los espacios, mientras las notas más cálidas aportan el equilibrio requerido para crear ambientes acogedores. Su cocina, uno de los ambientes preferidos por los propietarios, debía ser un espacio amplio, confortable y organizado, pues acostumbran reunirse en ella para compartir desayunos y cenas con amigos y familiares, en tanto que los fines de semana suelen organizar comidas con invitados.

Para equipar este ambiente optaron por la compañía Santos, con un modelo Cuadro Gris Arena Seda Mate, que tiene detalles de diseño, como sus pomos circulares de madera maciza.

El mobiliario de la cocina lo organizan en paralelo, enfrentando a una gran isla los armarios en columna, los módulos bajos y las vitrinas. La isla reúne las áreas de preparación, fregado y cocción, con encimera en laminado cuarcita imperial de Santos, grifo de la marca MGS, fregadero Franke y placa de flexinducción con campana extractora de Gaggenau.

Su mesón, prolongado hacia uno de los extremos y complementado con taburetes, funciona como barra para disfrutar de cualquier comida del día.

Nos encanta de la cocina de este apartamento

1. El sistema de iluminación lateral de las vitrinas, que realza tanto su acabado como los elementos expuestos.

2. El mobiliario del fondo tiene un amplio espacio central, destinado a exposición y almacenaje.

3. Los armarios vitrina, con marco de aluminio negro y frentes y estantes de vidrio ahumado, tienen un acabado en madera de roble.

