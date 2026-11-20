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El diseño tiene la capacidad de transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos con nuestros espacios. Bajo esta mirada, Revista AXXIS recorrió el ‘showroom’ de Aristas en Bogotá, un espacio que refleja la evolución de una marca colombiana que ha hecho del diseño una forma de expresión.

Con más de dos décadas de trayectoria, Aristas ha construido una propuesta que conecta el talento colombiano con una visión de diseño en constante evolución. La exploración de materiales, la atención al detalle y las posibilidades de personalización dan vida a piezas que responden a diferentes estilos y maneras de habitar.

Aristas abre las puertas a una nueva experiencia de diseño en Bogotá

Durante el recorrido, la marca compartió su manera de entender el mobiliario de alto diseño, donde cada elección de materiales, texturas y acabados se convierte en una oportunidad para crear espacios con identidad. Una experiencia que trasciende la selección de muebles y permite explorar conceptos de diseño pensados para cada proyecto.

Aristas abre las puertas a una nueva experiencia de diseño en Bogotá

Un espacio para descubrir nuevas formas de habitar

El ‘showroom’ de Aristas en la Calle 81 materializa esta visión a través de una experiencia que invita a explorar el diseño desde sus múltiples posibilidades. La asesoría personalizada y la selección de materiales se integran en un recorrido donde cada detalle contribuye a imaginar espacios que reflejan la personalidad y el estilo de quienes los habitan.

Aristas abre las puertas a una nueva experiencia de diseño en Bogotá

La innovación también ocupa un lugar esencial en esta evolución. Nuevas formas, materiales y propuestas de mobiliario amplían las posibilidades de creación y reafirman el compromiso de la marca con el desarrollo del diseño colombiano.

Aristas abre las puertas a una nueva experiencia de diseño en Bogotá

Más que una exhibición de mobiliario, este espacio representa una invitación a descubrir cómo el diseño puede transformar las experiencias cotidianas, conectando creatividad, funcionalidad y expresión personal.

Aristas abre las puertas a una nueva experiencia de diseño en Bogotá

Con esta propuesta, Aristas continúa consolidando una visión en la que cada pieza tiene un propósito y cada espacio cuenta una historia propia.